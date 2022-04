Oroscopo Paolo Fox, domani 29 aprile: Vergine, è necessario mantenere la calma! Ottimismo ritrovato per gli Acquario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri, il penultimo del mese, per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 29 aprile 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, dopo una serie di giorni pesanti, anche a livello fisico, domani ci sarà chi recupererà e chi si rimetterà in gioco.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà un momento da sfruttare: ci sono consensi e lavori da fare ai colleghi meritevoli di stima. In coppia, si dovrà risolvere qualche problema col proprio partner.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, la giornata di domani potrebbe essere faticosa e portare qualche disagio. Sul lavoro e nello studio bisogna evitare atteggiamenti superficiali.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una giornata un po' particolare per i sentimenti. La cosa giusta da fare è quella di distrarsi un po' e non pensare solo al settore sentimentale. Non è il caso di bloccare alcuni rapporti, anzi sarebbe il caso di ritrovare un po' di tranquillità e di serenità.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani, si potrebbe vedere pochi risultati sul lavoro. E' necessario essere paziente. Molto presto arriverà la propria rivincita, sotto ogni punto di vista. Anche in amore maggio sarà un mese di grandi sorprese .

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà indispensabile mantenere la calma. Non è un buon periodo. In quanto si è reduce di un momento particolarmente negativo. Purtroppo ci vorrà pazienza: queste giornate invitano più a una riflessione e al riposo che all'azione.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà necessaria avere prudenza poiché ci sarà la Luna in opposizione che potrebbe aumentare un senso di apprensione. Bisogna restare calmi, soprattutto se ci si troverà nel bel mezzo di un contrasto.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, l'Oroscopo di domani indica di avere enorme pazienza e cercare di irrobustire un sentimento. Si avrà una grande voglia di amare e buone chance di vivere sensazioni speciali. E' importante sfruttare questo momento per godersi emozioni piacevoli e passare del tempo con la persona amata, ma anche in famiglia.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani si potrebbe perdere la pazienza perché non si vedono le prospettive di un futuro migliore. Niente paura, sta per cominciare un bellissimo periodo! Bisogna solo avere fiducia. In amore sono tanti i Sagittario in difficoltà che dovranno scegliere tra due relazioni.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani ci si sentirà ancora un po' tesi ed affaticati. Ma, è necessario non riversare questa tensione in amore e, soprattutto, di non chiudersi in se stessi altrimenti si rischierebbe di far allarmare inutilmente le persone accanto. Bisogna mantenere la calma, anche di fronte a scelte importanti ed evitare di fare passi azzardati.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, secondo il re dell'Oroscopo, domani si ritroverà l'ottimismo perduto. Potrebbe capitare di avere un forte desiderio di cambiare vita, ma non sapere ancora da dove cominciare. L'importante sarà scendere a patti con la realtà, lavorare su progetti reali e concreti, non campati in aria.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, omani sarà una giornata in cui poter fare scelte importanti, avrai buone intuizioni da seguire. Ma, è meglio avere un po' di prudenza dal punto di vista pratico ed economico. Le coppie che si amano potranno fare progetti ambiziosi per il futuro: le stelle saranno dalla loro parte.

Oroscopo Paolo Fox, domani 29 aprile: Vergine, è necessario mantenere la calma! Ottimismo ritrovato per gli Acquario.