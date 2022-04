oroscopo-paolo-fox,-domani-30-aprile:-weekend-fortunato-per-i-pesci.-nuovi-amori-per-i-toro

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 30 aprile 2022, ultimo giorno del mese. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, sta arrivando un momento importante. Alcuni potranno anche portare avanti qualche bel progetto. Mercurio è dalla tua parte, quindi puoi anche vivere un momento di rinnovamento in ambito lavorativo.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco. Sarà un weekend pieno di forza e determinazione. I nuovi amori sono favoriti. A lavoro, invece, potrebbe esserci la possibilità di cambiare e di di iniziare qualcosa di nuovo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, dopo la giornata turbolenta di ieri, finalmente domani ci sarà un po' di recupero. Il consiglio del re dell'Oroscopo è quello di cercare di trovare un po' di spazio anche per l'amore, che è sempre importante. Anche perché, nelle coppie che stanno insieme da tempo potrebbe essere nata qualche incomprensione.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà necessario risolvere qualche situazione che ha creato problemi ritrovando la tranquillità di cui si ha bisogno. I rapporti che ormai sono logorati potrebbero anche essere chiusi.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani inizierà un weekend di turbolenze quindi sarà il caso di non forzare troppo la mano, specialmente in amore, dove servirà una maggiore attenzione per evitare discussioni. Mantenere la calma!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, è necessario cercare di recuperare un po' di forma fisica approfittando del weekend. Forse potrebbero esserci delle preoccupazioni da affrontare ma non bisogna entrare in uno stato d'ansia. In questo weekend sono favoriti gli incontri grazie alla presenza favorevole della Luna.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, secondo l'Oroscopo di Paolo Fox, bisogna chiudere le situazioni di conflitto. A lavoro è il momento di fare scelte decisive: non rimandate nulla.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani inizia a prendere la vita con più leggerezza cosi avrai il mese di maggio più favorevole. cose. Ogni giornata, quindi, andrebbe vissuta con il giusto entusiasmo. La Luna è un po' storta e potrebbe limitare i tuoi piani, quindi cerca di non innervosirti, anche perché stai andando incontro ad un periodo migliore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, dà molta importanza alle emozioni e senza passione non vive al meglio. Le passioni in questo caso non riguardano solo la sfera sentimentale, ma anche quella lavorativa. Saranno giorni intensi.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da domani dovresti chiarire il prima possibile alcune questioni familiari o sentimentali che sono rimaste in sospeso. Il weekend sarà caratterizzato da un discreto recupero psico-fisico.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani e domenica ci sarà un po' di nervosismo, anche perché vi siete resi conto che non state facendo la vita che vorreste. Ci sarà un momento di riflessione. Bisogna avere molta calma e pazienza.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, sarà un weekend fortunato grazie alla Luna, Venere e Giove che sono dalla tua parte. In particolare, chi, in questo periodo, si è chiuso ed isolato dovrebbe aprirsi e il fine settimana aiuta anche in questo senso.

