Oroscopo Paolo Fox, domani 4 maggio: bruttissima giornata per i leone, ecco quello che vi può accadere

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 4 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il quadro astrale per domani è per lo più positivo. Hai una grande forza di volontà e questo ti consente di fare scelte direttamente in prima persona, senza dipendere dagli altri. Quindi, non c'è bisogno di chiedere niente a nessuno!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà la giornata ideale per rilassarsi e, perché no, prendersi anche qualche piccola rivincita. Questo discorso varrà soprattutto per chi negli ultimi tempi è stato trattato male nel lavoro, screditato o messo da parte. Nelle prossime ore potrai levarti un sassolino dalla scarpa .

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani dovresti lasciare da parte l'istinto e rilassarti un po'. In questi giorni meglio non fare troppo, anche perché accusi un po' di fatica. In questa fase è molto importante anche riscoprire il valore dei sentimenti. Venere è tornata attiva.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, secondo l'Oroscopo di Paolo Fox, domani potrebbero esserci novità o un piccolo evento in arrivo. Potrebbe anche esserci una sorta di emozione in più. Chi ti ha fatto soffrire non avrà più spazio nella tua vita.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, la giornata di domani non sarà delle migliori. Sarà caratterizzata da un po' di noia. Non disperare, nel fine settimana ti riprenderai alla grande!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, anche se ti senti molto stanco in questo periodo, in amore sarà indispensabile cercare di non trascurare più l'altro, altrimenti finirai con il farlo allontanare.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, in amore dovrai armarti di molta pazienza. Se subentreranno problemi , dovrai fermarti a riflettere e cercare di risolverli, con calma.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, il re dell'Oroscopo per domani consiglia di potenziare le relazioni affettive e sentimentali della tua vita, perché potranno regalarti belle emozioni. E' importante mettere da parte parte il pessimismo.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, la Luna, purtroppo, domani sarà in opposizione. Ciò comporterà che il morale non sarà altissimo, potresti sentirti ancora annoiato o, peggio ancora, frustrato, perché non stai vedendo grossi cambiamenti nella tua vita. Sii paziente. Dalla prossime settimana arriverà la vera svolta.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, circondati di persone propositive, capaci di capirti e di incoraggiarti. Bisogna essere pazienti in amore, anche perché fino a sabato non ci sarà la possibilità di concludere molto.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' nervoso, agitato e perfino distratto. Il problema è che hai tante cose per la testa, fremi dalla voglia di cambiare la tua vita e potresti ritrovarti con molta confusione in testa. Sii paziente!

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la Luna sarà ancora contraria e ciò ti renderà nervoso e piuttosto pungente con le persone vicine. È il momento più opportuno per cercare di prendersi la propria rivincita personale, specie se in passato qualcuno ti ha fatto soffrire.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, domani 4 maggio: bruttissima giornata per i leone, ecco quello che vi può accadere proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.