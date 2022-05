Oroscopo Paolo Fox, domenica 1 maggio: un weekend pieno di energie per i Vergine. Pessima giornata per i Bilancia.

Iniziamo il nostro appuntamento del weekend degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, per domani ci sono ottime notizie in amore. Potrebbe arrivare presto un nuovo incontro o una storia. Chi è single da tempo, quindi, potrebbe trovare l'anima gemella. E' necessario cogliere l'attimo!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani in amore bisogna stare attenti a non fare passi falsi che causerebbe gravi conseguenze. Anche sul lavoro potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Dopo tanti sacrifici, si raccoglieranno i frutti.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, Venere nel segno porta belle novità in amore. Attenzione a lavoro: se c'è stata una nuova proposta per la carriera, è meglio valutare i pro e i contro prima di accettare.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, da sabato Giove è nel segno. Sono favoriti nuovi accordi per chi cerca altre esperienze professionali. In amore c'è qualche conflitto. Se credete davvero nella storia che state vivendo provate a superare tutto con il dialogo che resta la miglior arma per superare qualsiasi difficoltà.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, ci sono molte cose in sospeso da chiarire il prima possibile. Inutile tenersi tutto dentro, bisogna dialogare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, sarà un weekend pieno di energie, da spendere al meglio in ogni campo. Arriveranno tante soddisfazioni sul fronte professionale.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, secondo il re dell' Oroscopo, domani ci saranno problemi a livello sentimentale che vi trascinate da tempo e che non si risolveranno così facilmente. In aggiunta, potrebbero esserci discussioni sul fronte lavorativo, con colleghi e superiori. E' indispensabile mantenere la calma.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, potrebbero esserci bufere a livello sentimentale soprattutto perché c'è Marte che con la sua energia potrebbe portare tensione e nervosismo. Anche a lavoro, se ci sono questioni legali e finanziarie in sospeso è meglio risolverle prima che sia troppo tardi!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, cambiamenti in arrivo sia sul fronte amoroso che lavorativo. E' importanti affrontarli con forza e determinazione.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da domani ci saranno dei pianeti favorevoli per il vostro segno. Sarà, quindi, un weekend all'insegna della tranquillità e del relax. Sia in amore che nel lavoro le cose procedono per il meglio.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, ci tanti progetti da realizzare, ma non bisogna farsi prendere dall'ansia. Se si è convinti delle proprie idee bisogna essere disposti a tutto pur di difenderle.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, è necessario godersi questo weekend per riposarsi e riflettere. Le cose in amore non vanno per il meglio perciò è indispensabile fermarsi a capire e affrontare discorsi importanti. Coraggio!

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, domenica 1 maggio: un weekend pieno di energie per i Vergine. Pessima giornata per i Bilancia. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.