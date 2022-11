Oroscopo Paolo Fox domenica 13 novembre: domani sarà una giornata di sorprese. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Di fronte a una settimana che ha avuto tanti momenti di tensione, si sta aprendo un weekend che si presenterà a voi con prospettive decisamente migliori. Anche se questa giornata devi lavorare, sarà anche molto più favorevole o ti ritroverai molto più allegro e vivace, e la fortuna ti attirerà. Faresti meglio a evitare le situazioni che ti logorano psicologicamente. Di tanto in tanto dovresti essere meno severo con te stesso. La pazienza non è mai stata il tuo punto forte. Migliora questo aspetto. Amore : prima di confidarti con qualcuno, assicurati della tua discrezione. Denaro : Riceverai un denaro inaspettato. Lavoro : scommetti in grande su un cambiamento professionale. Salute : avrai una buona salute e camminerai molto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È una buona giornata per questioni di cuore e potrebbe essere particolarmente felice se hai un partner con cui vai d’accordo meravigliosamente, ma passerai anche una bella giornata se si tratta di iniziare una storia d’amore o farla progredire e consolidandolo se l’hai già avviato di recente. È un giorno per essere felici con poco che si collabora. Il cibo è il tuo argomento in sospeso. Non esagerare, guarda la tua dieta. Chiedi consiglio per quelle decisioni che ritieni importanti. Togli dalla tua parte coloro che possono influenzarti negativamente.Amore : Con l’amore, raggiungerai l’equilibrio desiderato. Soldi : una persona vicina ha bisogno di un prestito, aiutalo. Lavoro : la stabilità arriva sul posto di lavoro, goditela. Salute : Congratulazioni, sei forte e pieno di vitalità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno molto favorevole per viaggiare e uscire dal tuo ambiente abituale, perché è lì che si trovano la fortuna o le grandi gioie. Una giornata ideale per rompere radicalmente con la quotidianità, fare qualcosa di nuovo o iniziare una nuova relazione, sia essa d’amore o di qualsiasi altra natura. Una buona notizia che arriva inaspettatamente. Non bere troppe bevande gassate. Sostituiscili con i succhi. Condividi il tuo benessere con chi ti circonda. Sii generoso. Non aver paura di dire quello che pensi. Certo, fallo con la diplomazia.Amore : Durante una festa qualcuno può toglierti il ​​fiato.Denaro : gli affari possono essere dannosi per te.Lavoro : La monotonia ti farà considerare un cambio di lavoro. Salute : sei esausto, riposa di più.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna sarà nel tuo segno oggi, formando una meravigliosa combinazione che aumenterà la tua sensibilità e allo stesso tempo ti aiuterà a farla emergere in modo più positivo, ti porterà anche fortuna nelle questioni materiali e mondane. Oggi puoi fare molto bene con poco che fai da parte tua. In generale, non ci saranno cambiamenti significativi in ​​questi giorni. Il modo migliore per combattere la crisi è avere fiducia in se stessi. Sei in un momento di transizione. Devi essere cauto. Amore : accetta il consiglio di un amico in campo sentimentale. Denaro : risparmierai denaro se pianifichi in anticipo.Lavoro : avrai notizie che daranno una svolta positiva al tuo lavoro. Salute : la parte più delicata del tuo corpo sarà lo stomaco.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È importante che tu controlli te stesso, che mantieni il tuo carattere perché oggi potresti avere una giornata particolarmente tesa semplicemente perché le cose non vanno come vorresti, anche se ciò non significa che andranno male. C’è il rischio di litigi e litigi con la famiglia o con il partner per questioni di poca importanza. È fondamentale utilizzare creme protettive per il sole. Cura la tua pelle. Non aver paura di ciò che potrebbe accadere e goditi il ​​presente. I cambiamenti non dovrebbero essere improvvisi ma graduali. Non abbiate fretta. Amore : La coppia ha bisogno di un lavoro quotidiano di dialogo e comprensione. Denaro : una difficoltà pecuniaria può ritardare quel nuovo affare. Salute : In tua compagnia, oggi sarà una giornata secca, sii paziente. Lavoro: con l’energia che rimane, puoi fare molte cose.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nessun ostacolo, non importa quanto grande, può fermarti quando hai una missione da compiere e sai di essere sulla strada giusta. Che sia al lavoro o nella vita intima, non c’è niente che fermi il tuo senso del dovere ed è l’esperienza che vivrai oggi, che inizierà male, ma finirà molto bene. Cerca di riposare ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per stare bene. È giunto il momento per te di impegnarti nel riciclaggio professionale. Devi essere comprensivo con gli errori che fa il tuo partner. Amore : la coppia unita sarà solida e indistruttibile. Denaro : Potrebbero sorgere discussioni interne a causa del denaro.Lavoro : non sacrificare cose importanti per ambizioni professionali.Salute : Al top della forma, sta recuperando la voglia di fare le cose.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Fai attenzione a qualche delusione sentimentale o, semplicemente, a un carissimo amico, anche a qualche tradimento, perché c’è una mela marcia tra le persone che ami di più. Devi essere molto attento oggi o per tutto il fine settimana. Se litighi con il tuo partner potrebbe finire con una rottura. Non sprecare la tua energia per cose che non valgono la pena. Non essere sopraffatto se le cose non vanno per il verso giusto. La sincerità è una qualità che dovresti esercitare più spesso. Amore : Riunione con un vecchio amico.Soldi : stai spendendo più di quanto dovresti.Lavoro : anche se hai successo nel tuo lavoro, richiedi molto. Salute : prenditi cura della tua gola, soprattutto se sei un fumatore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non rischiare troppo in amore o non pretendere troppo dal tuo partner perché la relazione potrebbe interrompersi o potresti vivere, almeno, una scena piuttosto spiacevole. In questo momento tutto andrà molto meglio per te se cerchi di agire con prudenza ed evitare conflitti. È un giorno di sorprese, ma queste non saranno troppo piacevoli.Evita di pensare troppo alle questioni che ti riguardano. Rilassati, non pensare a cosa potrebbe succedere e fatti un regalo. Dopo una stagione un po’ complicata, ritroveraiil tuo sorriso.Amore : Congratulazioni, la tua relazione è in ottima forma.Denaro : affidarsi alla fortuna quando si effettuano investimenti è rischioso, scoprilo.Lavoro : essere molto perfezionisti sul lavoro non è sempre positivo.Salute : Il tempo per camminare è sacro, non sostituirlo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei una persona molto comunicativa, a cui piace interagire con tutti i tipi di persone e avere sempre i tuoi amici più cari molto vicini, tuttavia, oggi cercherai più solitudine o un certo isolamento, dovrai pensare e riscoprire te stesso. È una giornata ideale per entrare in contatto con la natura e assorbirne l’energia. Vai dal medico ogni volta che è necessario. Non avere paura. Se hai progetti importanti, chiedi aiuto per farli funzionare. Non permettere a niente e nessuno di limitare la tua libertà. Sii te stesso. Amore : sii più premuroso con il tuo partner, ne trarrà beneficio. Denaro : il tuo budget non consente eccessi.Lavoro : Energia rinnovata che ti farà lavorare con più piacere. Salute : La sua salute è buona, ma è un po’ confuso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Questa giornata sarà piuttosto complicata e numerosi problemi appariranno all’improvviso dalla mattina, sia che tu sia al lavoro o con la tua famiglia e i tuoi cari. Fortunatamente, è qualcosa di temporaneo e allo stesso modo in cui appaiono scompariranno, ma potrebbero complicarti o rovinarti la giornata. Continua a prenderti cura di te come prima e non avrai nulla da temere. Tutto andrà bene. Non ci saranno sorprese questa settimana e, a medio termine, riceverai ottime notizie. La pace si è stabilizzata nella tua vita affettiva. Dipende da te che tutto continui così. Amore : Periodo sereno e tranquillo nel campo dell’amore.Denaro : opportunità per migliorare i tuoi affari finanziari.Lavoro : Oggi il lavoro richiede che tu ti dia corpo e anima. Salute : In questo giorno ti sentirai particolarmente felice e ottimista.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La persona che ami di più sta attraversando tanti problemi oppure oggi in particolare avrà una giornata molto difficile, che a sua volta ti influenzerà molto e ti porterà a trascorrere una giornata un po’ malinconica oppure sembrerà che tu sia un po’ assente . È un giorno ideale per cercare la pace a casa e ancora meglio se sei con quella persona che ha bisogno di te. È conveniente che ti alleni ed eviti di condurre una vita sedentaria. A livello lavorativo stanno arrivando tempi di grandi cambiamenti. In questi giorni riceverete una piacevolissima sorpresa che vi renderà molto emozionati. Amore : chi lo circonda alla fine lo conquisterà. Soldi : Questa spesa inaspettata ti porterà grandi soddisfazioni. Lavoro : l’intuizione sarà il tuo miglior alleato al lavoro. Salute : ti sentirai meglio se aggiungi un po’ di umorismo alla vita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La magnifica influenza di Giove ti sta portando di nuovo fortuna e stai attraversando personalmente un momento particolarmente favorevole. Sia oggi che nei prossimi giorni ti aspettano grandi e molto positive sorprese, persone che hai aiutato molto e che sei uscito da problemi importanti, ora ti ripagheranno a palate. Evita di fare grandi sforzi fisici perché potresti ferirti. A poco a poco avrai l’equilibrio tra entrate e spese che tanto desideri. Sarai in grado di diffondere la tua gioia al tuo partner. Ti diverti benissimo. Amore : non lasciare che il risentimento blocchi le tue relazioni future. Soldi : non illuderti, i tuoi conti stanno andando male. Lavoro : Piccola delusione di tipo professionale. Salute : fai molta attenzione se non vuoi avere un esaurimento nervoso.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox domenica 13 novembre: domani sarà una giornata di sorprese scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Vittorio Ferla