oroscopo-paolo-fox,-le-previsioni-per-il-weekend del 21-22-maggio:-leone

Come andrà il week end del 21 e 22 maggio 2022 secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni per il segno leone? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Fox weekend 21-22 maggio: previsioni leone

Ti sei messo alle spalle un periodo decisamente difficile. Grazie alla presenza di Giove nel tuo segno, finalmente, ci sarà un cambio di rotta.

