Come andrà il week end del 21 e 22 maggio 2022 secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il weekend del 21 e 22 maggio 2022

Ariete:

Ti stai mettendo in gioco in progetti molti impegnativi. Con la tua determinazione, però, riuscirai a metterti in luce e a ottenere o risultati sperati.

Toro:

Sabato potresti avere delle piccoli grandi discussioni con chi ti sta intorno e chi ti vuole bene. Il consiglio, in qualsiasi, caso è quello di rimanere calmo e non perdere la pazienza.

Gemelli:

In questo fine settimana ci sarà chi cercherà di metterti in discussioni e quindi devi cercare di dosare le parole e non perdere la calma. Cerca però di non perdere la tua consueta tranquillità.

Cancro:

Nella prossima settimana ci sono alcuni di voi che dovranno affrontare esami o dovrebber ricevere una chiamata importante. Il consiglio è quello di sfruttare questo fine settimana per rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.

Leone:

Ti sei messo alle spalle un periodo decisamente difficile. Grazie alla presenza di Giove nel tuo segno, finalmente, ci sarà un cambio di rotta.

Vergine:

Quelli più motivati in amore e che hanno la fortuna di avere al proprio fianco una persona che amano dovrebbero sfruttare questo fine settimana per dare al proprio partner le sicurezze e le conferme di cui ha bisogno.

Bilancia:

Molti di voi stanno pensando che chi fa da sè fa per tre ma in questo momento forse avresti bisogno di confrontarti con chi ti sta intorno e chi ti vuole bene veramente.

Scorpione:

A volte il tuo orgoglio più che un punto di forza può divenire un problema. Sfrutta questo fine settimana per lasciarti andare e goderti a emozioni quasi dimenticate.

Sagittario:

Dopo un periodo difficile finalmente hai ritrovato energie e vitalità e voglia di fare. Si apre per te un fine settimana con ottime stelle

Capricorno:

Questo fine settimana sarà decisamente positivo. Ora bisogna capire cosa accadrà nei prossimi giorni in particolare in amore, dove potresti ricevere notizie a dir poco emozionanti.

Acquario:

Vivi un momento non facilissimo in diversi aspetti della tua vita. Gli impegni che hai dovuto affrontare con grande fatica ti stanno condizionando pesantemente.

Pesci:

Weekend completamente da dedicare ai sentimenti. Potrebbe esserci il ritorno di qualche ex e questo potrebbe infastidire qualcuno o mettere in difficoltà altri. In qualsiasi caso la cosa più importante è mettere in chiaro il proprio punto di vista.

