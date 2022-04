Come andrà il week end del 23 e 24 aprile 2022 secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il weekend del 23 e 24 aprile 2022

ARIETE: aprile si avvia al termine ed entro la fine del mese arriveranno guadagni in più per coloro che lavorano a tempo determinato o a provvigione;

TORO: cielo importante quello dei prossimi giorni, che preparerà ad un mese di maggio di risveglio sentimentale per i nati sotto questo segno;

GEMELLI: è un ottimo periodo per chi lavora in proprio ed entro il prossimo mese arriveranno ottimi guadagni;

CANCRO: dopo il weekend potrebbero esserci affermazioni o arrivare chiamate di lavoro; in amore va tutto bene per le coppie che si amano.

L’oroscopo di Paolo Fox del fine settimana prossimo di altri quattro segni dello zodiaco

Scopriamo, ora, le previsioni zodiacali del weekend di sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 del secondo gruppo di segni, utilizzando come fonte sempre la rivista menzionata nel primo paragrafo, sulla quale sono ovviamente disponibili previsioni dettagliate e approfondite.

LEONE: le coppie che hanno affrontato e resistito a bufere negli ultimi mesi non devono perdere l’occasione di riavvicinarsi;

VERGINE: nel lavoro questo non è il momento di fare passi falsi; in amore, invece, le coppie forti nei prossimi giorni potranno superare tutti i problemi;

BILANCIA: quelli del weekend saranno giorni interessanti, specie se si vogliono fare patti d’amore; nelle coppie purtroppo ora si parla troppo di lavoro;

SCORPIONE: Venere è favorevole perciò nei prossimi giorni potrebbero arrivare telefonate, esserci incontri o emozioni.

Oroscopo del weekend degli ultimi quattro segni: le previsioni di Paolo Fox di sabato e domenica

Infine, ecco le previsioni zodiacali del fine settimana prossimo degli ultimi quattro segni, prima delle quali, lo ricordiamo, l’astrologo ha anticipato sulla medesima rivista, ma nel numero precedente, lo zodiaco di oggi e di domani.

SAGITTARIO: il weekend aprirà una settimana che passerà un po’ al rallentatore per i single; nella vita di coppia, invece, bisognerà parlare chiaro nei prossimi giorni;

CAPRICORNO: per le coppie è in arrivo una buona notizia; nel lavoro sono possibili dei cambiamenti in questo momento;

ACQUARIO: nel lavoro è il momento di pensare in positivo; nella coppia, se ci sono problemi, bisogna resistere alla tentazione di mandare tutto all’aria;

PESCI: le stelle sono dalla parte dei single in questi giorni; nel lavoro eventuali rimostranze saranno ascoltate.

