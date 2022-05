Come andrà il week end del 7 e 8 maggio 2022 secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il weekend del 7 e 8 maggio 2022

Ariete:

Per quelli che hanno coraggio di sfidare il mondo in questi giorni potranno risolvere moltissimi problemi e aprirsi ad un futuro roseo, in alcuni casi addirittura inaspettato.

Toro:

E’ un fine settimana con la Luna nel tuo segno, che presto sarà anche un buon aspetto a Saturno. Saranno giorni di grande energia e con tanta voglia di fare e di mettersi in luce.

Gemelli:

Domani e domenica sono giornate speciali in cui molti di voi avranno la netta sensazione di dover affrontare nuove sfide. Questa sensazione vi stimola a fare sempre meglio e in questo fine settimane potresti preparare il terreno per giorni di grandi soddisfazioni.

Cancro:

Sabato e domenica devi liberarti di qualche peso sia in ambito sentimentale che lavorativo. Nel primo devi mettere in chiaro i tuoi sentimenti mentre nel secondo devi chiarire o chiudere con alcuni colleghi o collaboratori.

Leone:

Sabato e domenica sono giornate un po’ stancanti e di grande nervosismo. Anche perchè vieni da giorni pesanti e avresti voluto riposare ma gli impegni incalzano anche nei prossimi giorni.

Vergine:

Domani e domenica sono due giornate di grande forza grazie ad una Luna in ottimo aspetto. Questo ti darà grande energia e positività che ti aiuterà molto nelle relazioni interpersonali.

Bilancia:

In questo weekend devi stare attento al portafogli perchè hai avuto troppe spese. In particolare perchè vorresti mettere in campo le tue idee e farle diventare realtà.

Scorpione:

Sabato potresti svegliarti un po’ nervoso e sottotono sarò quasi una cosa normale in questo fine settimane. Meglio che impari a convivere almeno per le prossime 48 ore con questa situazione.

Sagittario:

Questo fine settimana andrebbe investito nei sentimenti. Se sei impegnato con una persona da diverso tempo è giunto il momento di stupire il tuo partner. Se sei single potresti fare incontri speciali.

Capricorno:

Stai ritrovando una buona energia e una migliore razionalità e questo ti aiuterà a relazionarti in maniera positiva e propositiva con le persone che ti stanno intorno.

Acquario:

Sabato e Domenica sono giornate di riflessione e forse anche di agitazione. Sei stato un po’ nervoso nei giorni scorsi, cerca quindi di ritrovare la serenità per capire cosa vuoi dal tuo immediato futuro.

Pesci:

E’ un fine settimana liberatorio. Le relazioni importanti finiranno per consolidarsi e non solo per quanto riguarda l’amore.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il weekend del 7 e 8 maggio proviene da L’Occhio.