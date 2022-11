Oroscopo Paolo Fox lunedì 14 novembre: inizio settimana positivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ariete , non dimenticare di fare una chiamata molto importante relativa al tuo lavoro, concentrati. Se vuoi cambiare lavoro devi aspettare, non è il momento migliore. Innamorato, una persona cara ti porterà gioia e, possibilmente, farà rivivere un’avventura romantica. Stanno arrivando giorni con tanto movimento e carichi di responsabilità. Se qualcosa ti ha causato un po’ di stress, non preoccuparti, passerà presto, ma la tua salute va bene. Non trascurare i tuoi trattamenti o interrompere le visite dal medico durante questo ciclo. Hai lasciato andare tutto ciò che hai sofferto, tutto il dolore che hai sofferto in questi mesi. Lascia andare, lascia uscire i tuoi sentimenti. Esprimi ciò che sente il tuo cuore. Chiedi perdono e perdona te stesso. Tutto può cambiare in un batter d’occhio. Se il tuo presente è qualcosa di difficile e ti senti insoddisfatto, pensa a cosa puoi fare per cambiarlo. La tua affermazione oggi: “Vado da me. So cosa è buono per me”.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non è il momento migliore per fare grandi esborsi finanziari, Toro . Se sei disoccupato, questo giorno è un buon momento per cercare e trovare un lavoro. In amore, il ritorno di qualcuno che se n’è andato è possibile e torna chiedendo un’altra possibilità. La relazione va curata giorno per giorno e rafforzata in modo che non si indebolisca. Esci, anche per un paio d’ore, e libera le vie respiratorie. Non lasciarti scoraggiare da nulla di negativo, perché sarai in grado di affrontarlo in modo soddisfacente, la tua salute sembra buona. Non ti manca niente: inviti, visite, regali. Tutto viene. C’è amore in abbondanza da dare e da ricevere. Prenditi cura della tua salute e della tua immagine fisica. Ogni circostanza, problema o problema apparente che ti accade in questo presente è il risultato di azioni passate. È importante affrontare con piena responsabilità e imparare dai propri errori. La tua affermazione di oggi: “Niente mi impedisce di voler avere successo”.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Gemelli , avrete movimenti economici che vi permetteranno di uscire da spese impreviste urgenti. Cerca di avere il tuo lavoro in anticipo per evitare complicazioni dell’ultimo minuto. Se non sei sicuro dei tuoi sentimenti e del tuo amore, stai zitto ora e prendi decisioni con calma. Controlla la caratteristica impazienza del tuo segno, che è accentuata in questo giorno. Non fidarti di te commettendo eccessi nel cibo o trascurando le tue routine quotidiane, è necessario per la tua salute. Devi selezionare molto bene le tue battaglie poiché puoi perdere molto, specialmente la tua reputazione, immagine pubblica o amicizie. Molte volte è meglio essere attenti. Ciò che ti affligge ora potrebbe essere una benedizione o un grande insegnamento per te. L’amore è stabile finché eviti la gelosia. La tua affermazione di oggi: “Apprezzo ciò che mi dà successo e gloria”.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Improvvisamente, ti trovi di fronte a soluzioni che ti mettono sulla strada del denaro, Cancro . Non lasciarti influenzare dai commenti al lavoro, o cambiare costantemente direzione. Sei in un tono ricettivo alle critiche e accetterai quelle ben intenzionate. Non mostrare indecisione con il tuo amore davanti al tuo partner, perché potrebbe prenderlo piuttosto male. Non commettere eccessi con cibi o bevande, dovresti moderarti un po’. Starai abbastanza bene in salute e anche di buon umore, goditi il ​​momento. Sta a te vedere il lato positivo in ogni cosa e continuare il tuo percorso in pace e armonia. Lascia che tutto segua l’ordine divino, il piano che Dio ha per ogni persona, compreso te. Andare controcorrente influisce sulla tua salute. Cercare di compiacere gli altri può influire su di te più di quanto immagini. Lascia andare e lascia andare. La tua affermazione di oggi: “Il momento di essere felici è adesso”.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Leone , potrai portare a termine i piani di lavoro che fino ad ora hai rimandato. Anche se non te ne rendi conto, il successo ti segue e dovresti approfittare di questa buona serie di vittorie. Un ciclo di opportunità sta arrivando nel tuo lavoro. In amore ci saranno sorprese e saranno molto piacevoli. Non perdere la calma, se hai serenità, le incomprensioni verranno chiarite. La tua salute ti accompagnerà in tutto quello che devi fare, avrai molta forza. Corri il rischio di stressarti a causa del ritmo della vita che conduci, cerca di riposare. Questa domenica si apre una settimana per celebrare tutto ciò che viene da te. La famiglia si unisce nell’amore per aiutarsi a vicenda. Sarai il legame che lega tutti con tenerezza. Devi molto a tutti coloro che ti hanno aiutato a superare le vicissitudini. Quell’amore impegnato che tanto desideri sta per manifestarsi. La tua affermazione di oggi: “Amo amare ed essere amato”.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avrai una piacevole sorpresa, Vergine , che cambierà i tuoi piani per il resto del mese. Il lavoro può diventare una routine per te, ma per il momento non dovresti cambiare. Innamorato, non prestare attenzione ai commenti di persone sospette e infruttuose. Otterrai di più con il tuo buon carattere e la tua pazienza che con litigi e discussioni. Il tuo corpo e la tua mente sono in equilibrio e anche tu stai bene in salute. Parla francamente, Vergine, la verità, prima di tutto. Tutte le questioni legali, i documenti in sospeso vengono risolti con successo. Le opportunità accademiche o di viaggio sono presentate per il tuo divertimento. Puoi superare qualsiasi ostacolo o situazione che si presenta. Vuoi un buon amore, pieno di fiducia, lealtà e impegno. Parla, esprimi come ti senti ad essere amato. La tua affermazione di oggi: “Quando vuoi, puoi”.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le tue finanze sembrano andare forte, Bilancia , e lo saranno ancora per un po’. Fai attenzione e analizza le offerte di lavoro che ricevi, non tutto è così bello come sembra. In amore, se hai già trovato il tuo partner sentimentale ideale, non lasciartelo scappare. Le lotte inutili non dovrebbero entrare nella tua relazione. Prenditi più cura delle tue ore di riposo, così puoi essere a pieno regime e in buona salute. Fidati del tuo intuito, ti aiuterà molto a prendere decisioni importanti. Senti, vivi o sperimenti nel tuo stesso essere ciò che prima criticavi molti. La tua lezione è imparare a non giudicare. Innamorato, tratta la persona speciale come vorresti essere trattato, amato e onorato. I compagni ti incoraggiano a far parte di gruppi o entità della comunità che aiutano gli altri. La tua affermazione di oggi: “Vivo oggi e ora con gratitudine”.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Scorpione , ciò che imparerai in questo giorno sarà molto utile per il prossimo futuro. Le cose al lavoro vanno come previsto, sei fortunato. Agite con grande intelligenza e discrezione, per non sbagliare in amore. Analizza il tuo presente e se ti senti incline a quella storia d’amore, non perdere tempo. Prova a fare un po’ di esercizio, rimarrai sorpreso dai benefici sulla tua salute. Guarda i tuoi nervi e non avrai nessun tipo di problema in questo giorno. Ti senti un po’ fuori dal gruppo, emarginato a causa del tuo carattere forte e per aver imposto ciò che secondo te è corretto. La lezione è ascoltare e rispettare il modo di essere, gli ideali, le opinioni degli altri come vuoi che rispettino le tue. Esprimi il tuo lato dolce, gentile e amorevole. Fluente. Lasciati amare e accarezzare. La tua affermazione di oggi: “Mi adatto facilmente ai cambiamenti”.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Potresti avere delle spese su cui non hai contato, Sagittario , cerca di non sprecare. Sarai in grado di consolidare i tuoi ultimi risultati sul lavoro e nell’economia. I tuoi amici saranno un punto di supporto molto importante per te ora, approfitta del momento. Innamorato, lasciati trasportare dai tuoi impulsi, poiché, questa volta, ti condurranno in un buon porto. Per mantenere una buona salute, devi mangiare prodotti naturali. Ti aspettano alcuni giorni senza tensioni che ti faranno stare benissimo, goditeli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Stanno per proporre un cambio di lavoro, pensaci, Capricorno , potrebbe interessarti. Potresti ricevere denaro o qualcos’altro che non ti aspettavi. È tempo di pensare ad ampliare la tua cerchia personale e fare nuove amicizie. Se stai cercando l’amore, non lasciarti trasportare dalla tua immaginazione, ora è conveniente per te essere abbastanza realistico. Potresti usare un po ‘di respirazione, provare attività all’aperto se puoi. Dedica parte del tuo tempo libero al relax, evitando così lo stress, e la tua salute lo apprezzerà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non è il momento migliore per i tuoi interessi personali Acquario , non rischiare troppo. Hai voglia di fare cose diverse al lavoro, non fermarti. Guarda bene l’amore, una stretta amicizia può trasformarsi in qualcosa di più serio e importante. Le relazioni che inizi ora diventeranno molto importanti per te. Dimentica le preoccupazioni, senza stress puoi risolvere tutto meglio. Se stai cercando un bambino ora, potresti presto ricevere grandi notizie, sei in buona salute.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È un buon momento per dedicarlo al tuo allenamento, Pesci , imparerai molto rapidamente. Oggi avrai il merito di tutto il bene che hai fatto sul lavoro. I tuoi occhi si aprono all’amore e ad una nuova realtà, e se sai come viverla, sarai molto felice. Non fidarti solo di ciò che senti, presta attenzione anche alle tue intuizioni. Approfitta del tuo tempo libero per rilassarti e riposarti, vedrai cosa guadagni in salute. Il tuo umore sarà equilibrato e sereno, ti senti abbastanza bene.

