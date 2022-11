Oroscopo Paolo Fox martedì 15 novembre: amore, fortuna e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se oggi qualcuno ti suggerisce di collaborare a un lavoro che non ha molto a che fare con quello che fai quotidianamente, Ariete, non pensare nemmeno a rifiutarlo. Sarà molto positivo perché ti permetterà di acquisire nuove conoscenze che ti saranno molto utili in futuro e ti sentirai anche utile e attivo. Se senti di non essere ispirato come al solito, passa qualche ora ad ascoltare quella musica che sai agisce come un fulmine sulla tua creatività. Investi tempo in questo. Migliorerai la qualità del tuo lavoro e tutto andrà liscio. Se oggi ti sei accordato per parlare con una persona che è molto interessata a te, l’Ariete, probabilmente ci sarà un’attrazione reciproca, ma è possibile che in seguito vedrai che non hai tanto legame con questa persona come pensavi .Non sperare troppo, ma goditi il ​​momento ogni giorno finché dura.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Quest’anno 2022 ti sei già reinventato a volte perché le circostanze lo hanno richiesto. Ora, Toro, sarà necessario che tu lo faccia di nuovo per metterti ogni giorno con il piede giusto verso la nuova tappa che comincerai presto. Oggi fai attenzione alla tua immagine e sfrutta il tuo tempo libero per rinnovarti. Nelle ultime settimane hai un po’ messo da parte questo aspetto, che per te è importante perché influenza il tuo successo professionale. Prova come un cambiamento radicale di pettinatura o trucco ti si addice. Cerca oggi un’applicazione che ti permetta di vedere i risultati e trascorrerai alcune ore del più divertente. Quindi, metti in pratica i risultati che ti piacciono di più. In campo sentimentale, Toro,Se hai qualcuno al tuo fianco a cui tieni davvero, non smettere di dirgli che lo ami ogni giorno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Fai molta attenzione oggi a ciò che hai in mano, Gemelli, perché è probabile che dovrai aumentare il ritmo su base giornaliera, poiché dovrai finirlo prima del previsto. Concentrati sul lato positivo perché queste situazioni straordinarie sono ciò che ti rende più apprezzato. Oggi si consiglia di prendersi un po’ di tempo da soli, per meditare e riflettere. La solitudine in questo caso è benefica. Impariamo grandi lezioni da lei perché in quell’intimità con te stesso sarai in grado di vedere sinceramente quali sono i tuoi successi e i tuoi errori. Se hai ancora difficoltà, impara a stare da solo di tanto in tanto. Inizia a fare questo cambio di visione della solitudine. Non vederlo come qualcosa di negativo, Gemelli. Anche se sei carico di lavoro ogni giorno, trova il tempo per te stesso. Trascorri del tempo con il tuo ragazzo ogni giorno, ovviamente, ma non proprio tutto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Stai scoprendo i vantaggi di passare del tempo a casa, Cancro. Ora che sta iniziando a raffreddarsi, scoprirai che alcuni compiti che non eseguivi quotidianamente ti intrattengono e persino ti divertono. Se ti concentri, la mente elude altri problemi e devi anche essere molto consapevole perché il tuo carattere meticoloso lo richiede. Stare quotidianamente nella tranquillità di casa avrà il potere rilassante di una sessione di yoga. Oggi è un buon giorno per metterti al lavoro per pulire la tua casa dagli avanzi che non usi più. Invece di buttarli via direttamente, usa le reti per pubblicizzarli.Potresti ottenere dei buoni soldi e la tua casa sarà più accogliente. Per te che ami lo stile minimalista, Cancer, tornerà utile, perché con l’ordine recupererai tutte le tue energie.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questa fase di stanchezza che stavi attraversando, Leo, inizia a scomparire. Infine, oggi ti senti energizzato per affrontare normalmente gli impegni quotidiani. La cosa migliore per te è non pensare così tanto a ciò che devi fare domani. Questo ti fa sentire ancora più affaticato. Concentrati sul presente e vedrai come le tue normali occupazioni quotidiane sono una questione di cucire e cantare. Innamorato, puoi finalmente realizzare che c’è qualcuno che si prende cura di te da un po’. Se oggi ricevi un messaggio che ti solleva il morale, probabilmente è da questa persona. Illuminerà la tua giornata e avrai molte possibilità per iniziare una relazione molto gratificante. Il momento migliore della giornata sarà dopo il tramonto,Leo, ma non si tratta necessariamente di amore, potrebbe essere con una buona amicizia.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi, Vergine, è un giorno propizio per te che ti venga affidato un lavoro importante, anche se forse al momento non lo apprezzi come qualcosa di positivo. Può darsi che tu ne venga sopraffatto perché ci sono alcuni aspetti che non domini del tutto, ma sei una donna piena di risorse e saprai come affrontarli quotidianamente. Incontri una persona che potrebbe darti una mano con quei dettagli che non conosci. Chiedi aiuto, anche se potrebbe non venire gratuitamente. vincerai comunque. Inizia a vedere la situazione in modo positivo. Sei entrato in un nuovo ciclo,Vergine, e in essa hai molte possibilità su base giornaliera, non lasciarle scappare. Innamorato, osa oggi di raccontare al tuo partner le tue fantasie. È un gioco che dà ottimi risultati perché stimola la passione e l’unione della coppia come non si può immaginare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Devi apportare cambiamenti al tuo modo di vivere l’amore, Bilancia. È probabile che tu stia lasciando da parte la persona che hai con te perché ti senti un po’ sopraffatto ogni giorno. Stai mostrando al tuo ragazzo un raffreddore ogni giorno che potrebbe non essere esattamente quello che senti, ma è evidente. Tutte le relazioni attraversano momenti belli e altri più complicati, tu non sei un’eccezione. Se ci tieni a lui nel profondo, cerca di evitare questo modo di agire quotidianamente perché potresti perderlo. È il tuo stato emotivo che ti rende così strano. Oggi cerca di recuperare l’illusione nei confronti del tuo partner, per non doverti pentire. E non fare l’errore di flirtare con qualcun altro per tirarti su il morale,Bilancia, anche se questo flirt avviene attraverso le reti. Ti porterebbe problemi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questo è un buon momento, oltre che necessario per guarire lo spirito, Scorpione. Se senti il ​​bisogno di meditare quotidianamente, di riflettere su questioni vitali, fallo oggi, ti aiuterà a recuperare tutta la serenità che sembra averti abbandonato. Se ti sei sentito depresso o angosciato, forse imbarazzato per qualche problema o per tutto in generale, ora tornerai alla normalità. Se attualmente sei lontano dal tuo partner, oggi il tuo ragazzo potrebbe farti alcune domande per il futuro della tua relazione. È importante che ascolti attentamente o puoi confondere le sue parole, fraintenderle e il messaggio che vuole darti. Ricorda che una buona comunicazione quotidiana è una solida base per una coppia. Se non sei d’accordo con lui su qualcosa, Scorpione, puoi parlarne, analizzarlo e raggiungere un consenso.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Alcune persone, Sagittario, credono che tu sia una persona molto spirituale e romantica, ma anche un po’ debole di spirito. Questo potrebbe avere a che fare con il messaggio che trasmetti. Tuttavia, sai che non è vero, che hai una grande forza e un carattere che non può essere influenzato. Oggi sarai in grado di dimostrare che sei molto capace di gestire i tuoi affari su base giornaliera e di prendere le decisioni giuste. È giunto il momento che tu mostri agli altri questi tratti della personalità che ti rendono così prezioso. Dovrai anche dare il tuo sostegno oggi a una persona che sta attraversando un brutto momento. Ha bisogno di quella forza da te per superare il suo problema e il suo stato d’animo. Hai tutto per essere il suo angelo salvatore, Sagittario. MaInsegnale a tirare fuori le castagne dal fuoco da sola ogni giorno. Le andrà bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una fase discendente, Capricorno, e per questo potresti pensare che le opportunità non siano fatte per te. È solo la tua percezione, il tuo modo di vedere la vita, piuttosto negativo ora. Oggi spalanca gli occhi e pensa a come trovare quelle porte che si apriranno ogni giorno al tuo passaggio. Sei tu che devi impegnarti per realizzare i tuoi sogni. Ma non avere dubbi sul fatto che la vita ti offre opzioni ogni giorno. Se oggi sei invitato a partecipare a un incontro con un amico, accettalo anche se è lunedì perché ti si addice per tante cose. E se questa crisi è dovuta al fatto che non hai ancora una persona speciale, il Capricorno, pensa che l’amore è importante ma solo se arriva la persona giusta.e questo non può essere forzato, deve fluire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi, Acquario, decidi di migliorare la comunicazione con gli altri, perché al momento sei un po’ in ritardo ogni giorno. Farai bene in tutte le aree. Ultimamente sei stato un po’ stagnante, ti è mancato qualche stimolo, ma oggi puoi ricevere un messaggio che sarà come uno shock e che ti darà la voglia e la spinta per andare avanti ancora lungo la strada che avevi tracciato all’inseguimento un obiettivo. Inizia a guardare la vita in modo molto più positivo ogni giorno. Non pensare alle cose che non hai più fatto. Non considerare gli errori o ciò che non sei ancora stato in grado di fare un fallimento. La vita ha i suoi tempi e ogni persona raggiunge il suo obiettivo nel momento che ha destinato. Nel campo dell’amore, Acquario,È sempre un buon momento per amare, anche se a volte non è facile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei giunto alla conclusione, Pesci, che vuoi raggiungere una situazione finanziaria confortevole. Se sei in grado di adattarti rapidamente ai cambiamenti che stanno arrivando, sarai in grado di averlo e sentirti realizzato. Inizia oggi a mentalizzare te stesso per tutto ciò che hai considerato su base giornaliera. Considera questi cambiamenti come qualcosa di positivo e un’opportunità per realizzare il tuo sogno. In campo sentimentale, Pesci, se hai iniziato a flirtare con qualcuno che hai conosciuto attraverso le reti, devi solo essere chiaro che potrebbe essere solo una storia d’amore passeggera, senza molta continuità, ma se ti senti a tuo agio quotidianamente, goditi questi momenti e in seguito vedrai se sei interessato a raggiungere un contatto faccia a faccia.Oggi ti aiuterà ad aumentare la tua autostima e questo non ti danneggerà affatto.

