Oroscopo Paolo Fox Martedì 7 febbraio: fortuna, amore e lavoro da domani si cambia

Oroscopo Branko Martedì 7 Febbraio : fortuna, amore e lavoro da domani arriva un cambiamento che aspettavi.

Ariete

Se fai un po’ da parte tua, questa potrebbe essere un’ottima domenica per te, la Luna e il fortunato Giove ti regaleranno una giornata di gioia e felicità con i tuoi cari, molto meglio uscire, entrare in contatto con la natura e sentire i raggi del sole, piuttosto che restare a casa. Lieti eventi inaspettati.

Toro

Ti aspetta una giornata di cambiamenti e indecisioni, anche se ciò non significa che andrà male, ma troverai diverse opzioni. Potrebbero reclamarti da due o più luoghi contemporaneamente per svolgere determinate attività, familiari o meno. Una giornata in cui dovrai scegliere tra due o più alternative.

Gemelli

Momento ideale per muoversi e interagire, uscire con il proprio partner o coltivare i propri migliori amici. Questo è il meglio che oggi può offrirti, che non è affatto poco. Brillerai come non mai tra chi ti circonda perché allo stesso tempo ti sentirai molto ottimista e vorrai fare le cose. Un giorno fortunato in amore e amicizia.

Cancro

Devi liberarti non solo da paure, ansie ed emozioni negative ma anche dalle persone tossiche che ti circondano e rubano la tua energia come se fossero vampiri. Fortunatamente, oggi avrai un’ottima opportunità per abbandonare la zavorra e sbarazzarti di alcune di queste persone. È una giornata favorevole per te anche se un po’ tesa.

Leone

Non solo ami che le cose vadano sempre secondo i tuoi desideri, ma dirigi anche la vita dei tuoi cari, come se fossi un re che dà ordini dal suo trono, ed è proprio così che ti senti. E oggi avrai una giornata come questa, dando ordini, da un lato, e tenendo conferenze dall’altro, ma andrà tutto bene.

Vergine

È molto difficile per te adattarti alle circostanze o alle persone intorno a te, e quando le cose non vanno nella direzione che desideri, allora ti ritiri in te stesso e mostri apertamente il tuo dispiacere. Questo è più o meno quello che ti succederà oggi. L’uomo propone e Dio dispone, questo è per voi il motto di oggi.

Bilancia

Affinché regni l’armonia e scorra una buona atmosfera, molte volte sei costretto a fare ciò che vogliono gli altri e lasciare per dopo ciò che vorresti fare tu stesso, e oggi ti succederà qualcosa di simile, anche se alla fine ti adatterai e ti sentirai più a tuo agio di quanto ti aspettassi. È una buona giornata per te, anche se non all’inizio.

Scorpione

Non devi forzare le circostanze o cercare di andare più veloce di quello che ha il tuo destino. Oggi ti sentirai a disagio senza sapere perché o senza una vera ragione, soprattutto nella prima metà della giornata. Ma questa situazione passerà presto e alla fine godrai di una giornata felice in famiglia, devi solo calmarti e aspettare.

Sagittario

Questo sarà per te un giorno di grandi sogni, un momento ideale per meditare e sognare cosa vuoi fare nel futuro a medio e lungo termine, tutti gli obiettivi che vorresti raggiungere. Sarà una giornata per sognare ad occhi aperti o anche per discutere e riflettere su queste cose con il proprio partner o altri cari, ma una giornata felice.

Capricorno

Oggi sorgerà un giorno felice in linea di principio e in cui prevedi di fare tutta una serie di cose che ti entusiasmano. Ma poi tutto si complicherà e sorgeranno problemi inaspettati fino a quando, finalmente, si presenterà per te una giornata molto diversa da quella che avevi programmato. Oggi il motto fondamentale sarà “adattarsi alle circostanze”.

Acquario

Urano, il tuo pianeta dominante, oggi si troverà in un cattivo stato cosmico e potrebbe portarti a tirare fuori il peggio di te, il tuo lato più tirannico e radicale. C’è il rischio di tensioni o conflitti in famiglia o con il proprio partner, almeno sarete più guerrieri e più inflessibili del solito. Potresti avere una brutta giornata, ma te lo chiederai.

Pesci

Attenzione alle questioni di denaro perché potrebbero darvi qualche dispiacere, magari spendete più del dovuto quando dovreste essere più prudenti e risparmiare. Dovresti anche fare attenzione se un parente o una persona cara ti chiede denaro perché potrebbe non essere in grado di restituirlo. A volte è più importante essere un po’ più sospettosi.

