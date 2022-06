oroscopo-paolo-fox-oggi-1-luglio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore mantieni la calma, in arrivo piccole polemiche banali. Sul lavoro se hai cambiato attività da pochi mesi devi raccogliere un attimo le idee per le tue esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Buone notizie per i sentimenti, potrebbe essere la giusta ora per incontrare la vostra anima gemella oppure se siete già in coppia con qualcuno è l’ora di prendere una decisione importare per unire definitivamente il vostro legame. Sul lavoro non sarà tutto rosa e fiori ma capisci quali sono le tue priorità.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Se sei interessato ad una persona è a giornata giusta per dichiararti. Inizia a fare il primo passo. Sul lavoro possibili contratti in vista e nuove collaborazioni che produrranno buoni profitti

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Organizza qualcosa di bello col tuo partner, magari un viaggio in totale relax o una spa. Qualcosa di diverso che calmi gli umori e vi allontani dalla fatica dei giorni lavorativi. Sul lavoro non puoi ottenere sempre quello che vuoi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi piccoli attriti con il tuo partner, cerca di avere toni pacati senza ferire la sensibilità della persona che ti sta accanto. A volte sei un segno troppo istintivo. Sul lavoro in arrivo molte novità belle.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buone notizie per l’amore, le coppie saranno più passionali che mai. Sul lavoro metti in chiaro le tue esigenze così da non creare fraintendimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore potrebbero sorgere tensioni che svaniranno in serata. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro da professionisti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore ci sono state delle tensioni in questo weekend ma è in recupero. Sul lavoro è tutto tranquillo, ti gratifica e ti senti realizzato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se sei single inizia ad aprire gli occhi, la persona giusta potrebbe arrivare a breve. Sul lavoro c’è una trattativa in corso che va chiusa a breve.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore c’è ancora la solita persona che ti piace ma ti senti abbattuto e non sai che fare. Ti ho sempre detto di buttarti. Sul lavoro sei confuso, inizia a fare il punto della situazione e ne uscirai.