oroscopo-paolo-fox-oggi-13-giugno,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata che parte decisamente con il piede giusto, godetevi la domenica. Il lavoro andrà andrà meglio da settimana prossima.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è un po’ di tensione nell’aria, cercate di smorzarla. I colleghi vi stimano e vi rispettano, siete una guida per loro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i sentimenti sono un po’ offuscati in questo periodo, fate chiarezza. Lo stress accumulato si farà sentire a partire dalla prossima settimana.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: un’altra giornata all’insegna del buon umore, come farete felice il vostro partner? Il lavoro procede lineare, senza particolari intoppi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: le stelle non vi sorridono proprio del tutto, fate affidamento sull’istinto. Lavorate meno e curate di più la vostra alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: l’amore non è ancora all’orizzonte, ma ciò non toglie che potrete fare degli incontri speciali. Un po’ di nervosismo in ufficio a partire dalla nuova settimana.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: come fare se l’amicizia si confonde con l’amore? Prendete entrambi dal vostro partner. Il lavoro si farà interessante a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: nel pomeriggio forse ci sarà qualche tensione, ma sarà passeggera. Per i dipendenti possibilità di carriera a ridosso dell’estate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: le emozioni vi sembrano troppo fiacche, forse non avete intorno le persone giuste. Per i lavoratori autonomi, belle novità in vista.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: il vostro partner pretende di più, forse dovete rivedere il vostro rapporto. Settimana prossima sarà impegnativa sul lavoro, riposate oggi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: sentimenti ed emozioni negative vanno curate solamente con l’amore e la poesia. Ripresa sul lavoro nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: avete ancora una questione in sospeso, ma sappiate attendere. Il lavoro sta procedendo meglio del previsto.