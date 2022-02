oroscopo-paolo-fox-oggi-14-febbraio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox San Valentino, 14 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è dalla tua parte e sta per avvicinarsi marzo, che sarà un mese di grandi chiarimenti in amore. Sul lavoro, cerca di prenderti un momento di riflessione: meglio fare il punto e rompere i rapporti che ti fanno male!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Chi è diviso tra due storie a marzo farà una scelta. Sul lavoro, cerca di evitare incidenti diplomatici. Tra di voi c’è anche chi sta cercando di dare una svolta alla propria vita, magari ha intenzione di cambiare gruppo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Mercurio è dalla tua parte e hai voglia di fare nuove conoscenze. Sul lavoro, c’è tanto da fare e ci sono problemi legati ai soldi. Ma tutto si risolverà (e anche presto) grazie a Mercurio, che sarà sempre con te.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore meglio chiarire qualcosa che non va attorno al 17. Sul lavoro, il momento è di stallo, ma non è colpa tua. Hai avuto a che fare con persone inaffidabili, ma presto ti riprenderai!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Venere è neutrale, ma Mercurio sta iniziando un transito di opposizione: in amore dosa bene le parole, che possono far male. Sul lavoro, novità in arrivo per chi è fermo da mesi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la giornata migliore per affrontare delle situazioni difficili è quella del 17. Sul lavoro, se devi chiedere qualcosa meglio aspettare giovedì!

Oroscopo 14 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore non bisogna ritornare al passato e capire chi ha torto o ragione: è inutile, non porta da nessuna parte. Sul lavoro, arriverà un momento per fare scelte importanti, ma occhio ai nati sotto il segno del Cancro o Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Mercurio è in aspetto critico, in amore occhio a cosa dici soprattutto se hai a che fare con i nati sotto il segno dell’Acquario o Leone. Sul lavoro, non dare peso alle provocazioni: attorno a te c’è molta invidia!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna torna dalla tua parte, la giornata promette grandi cose. Sul lavoro, bene la stabilità e la creatività: forse è anche il momento giusto per fare delle scelte!

Oroscopo 14 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bene l’amore, con le stelle che sono nate dalla tua parte: se ci sono discussioni ancora aperte meglio farlo dal 17, quando la fortuna sarà con te. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo: cerca di valutare tutto con calma, in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna oggi è in opposizione, in amore c’è qualcosa che non va: cerca di mantenere la calma fino a mercoledì. Sul lavoro, oggi bisogna combattere contro chi ti ‘vuole male’.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Alcune discussioni amorose o problemi si possono risolvere in questi giorni. Sul lavoro, ora puoi recuperare un ruolo che avevi perso l’anno scorso, ma cerca di organizzare tutto!