oroscopo-paolo-fox-oggi-15-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nuovi incontro in arrivo per chi è single! Il lavoro migliora nonostante le difficoltà, soprattutto per chi è in proprio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attendete e siate pazienti in amore, solo così eviterete le discussioni. Il lavoro ti logora: colpa della mole di lavoro e delle pressioni che ricevete.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Da questo pomeriggio siete molto energici: le avventure sono favorite, ma voi cercate qualcosa di serio. Sul lavoro ci sono transiti difficili nelle collaborazioni, però le cose si stanno aggiustando.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ci sono degli influssi che portano dei cambiamenti sia in amicizia che in amore. Se lavorate in società potreste voler ricominciare da capo: è un momento di riscossa che dice addio ai problemi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: C’è tanta voglia di amare, questo è un buon periodo per chi si ama davvero e anche per chi cerca l’amore. Tante novità sul lavoro per i giovani.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Siete tesi interiormente, non esasperate le situazioni. La tensione c’è anche sul lavoro e se non avete un bel rapporto con il capo dovrete misurare le parole.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è nel vostro segno e vi aiuta a superare le incomprensioni con il partner. Se avete un’attività indipendente o avete fatto una richiesta è in arrivo una buona proposta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: È il momento di tirare le somme su quanto accaduto in amore: siete più sereni, la situazione è cambiata tanto. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti e potreste ottenere benefici da altri.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi siete polemici: rimetterete in discussione un rapporto. Attenzione alle parole che usate. Se avete un esame in vista meglio rimandarlo di qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Avete voglia di tornare sui vostri passi in amore, ma attenti agli errori che avete commesso. Sono in arrivo possibilità di promozioni e buone proposte!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore vi sentite realizzati, come se vi foste lasciati alle spalle alcune problematiche. La vostra intuizione lavorativa è eccezionale!