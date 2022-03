oroscopo-paolo-fox-oggi-18-marzo,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete tanta voglia di agire in amore tuttavia non sapete come fare. In arrivo novità entro domenica.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna favorevole in amore: se qualcuno vi piace fatevi avanti. Se avete chiuso una relazione potreste ricredervi. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona risposta.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In amore attenzione a quel che dite, parlate solo se è indispensabile. Attenti alle relazioni con Gemelli e Pesci. Se la vorate a chiama potete arrischiare con qualcosa di nuovo, attenti alle persone intorno a voi.

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luna dissonante, siate prudenti nel pomeriggio. Un incontro potrebbe rivelare sorprese. Se sul lavoro siete in una situazione critica evitate azzardi. Attenzioni alle polemiche, specie con Capricorno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): C’è tensione in amore, tenete alla larga le preoccupazioni inutili. Il pomeriggio si migliora. Tante novità in arrivo al lavoro, tenete però la situazione sotto controllo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In amore c’è un buon recupero pomeridiano, domenica si va meglio. Se studiate o volete cambiare lavoro si consiglia cautela e calma.

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’amore potrebbe avere un ruolo principale entro la fine del mese. Sul lavoro desiderate davvero molto cambiare, forse c’è qualcosa da rivedere adesso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Buona giornata in amore con Luna, Giove e Mercurio favorevoli. Potrebbe estendersi anche ad altri campi. Potrebbero esserci dei piccoli intoppi sul lavoro, ma si può anche sbloccare qualcosa entro il 31 del mese.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna favorevole in amore che aiuta a rimediare i rapporti bloccati. In tanti hanno sentito un problema del passato, attenzione perché la routine può portare nervosismo.

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In arrivo 3 giorni di conflitto in amore, ma solo nelle relazioni che sono già state in crisi. Sul lavoro se avete un’attività in famiglia dovere rivedere dei punti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono in arrivo tre giorni di recupero in amore, sabato sarà una giornata importante per i rapporti. In arrivo una proposta speciale sul lavoro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Buone le stelle in amore, sia per oggi che domani. Approfittatene per recuperare. Se dovete affrontare una spesa pensateci bene.