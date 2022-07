oroscopo-paolo-fox-oggi-2-luglio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 2 luglio 2022. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 2 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 2 luglio: le previsioni Ariete – Un po’ di insofferenza dovuta ai numerosi impegni è la normale reazione della nostra mente. Non preoccupatevi e provate a dedicare le vostre attenzioni ad una singola persona. Toro – Momento un po’ caotico per chi è sentimentalmente legato, ci potrebbero essere nuovi sviluppi anche per i single. Gemelli – E’ la giornata giusta per programmare il futuro a breve termine, sia quello lavorativo che sentimentale, qualora siate legati già a qualcuno. Avrete le idee più chiare del solito. Cancro – Sarà difficile mantenere la giusta concentrazione per tutta la giornata, ma non prendetevela con chi avrete accanto. Meglio concentrarsi su compiti che non richiedono un’attenzione eccessiva. Oroscopo Paolo Fox Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Leone – Il progetto di lunga data che avete in mente da tempo non si svilupperà a breve. Meglio dedicarsi a cose più concrete nell’immediato. Vergine – E’ l’occasione giusta per aumentare il vostro carisma, specialmente in amore: indifferentemente dalla vostra situazione, riuscirete da avere un grande ascendente su chi vi circonda. Bilancia – “Voglia d’indipendenza” dietro l’angolo, date priorità assoluta alle vostre necessità più impellenti anche se il lavoro potrebbe essere un ostacolo. Scorpione – Tenete alta l’attenzione, potreste incontrare qualcuno che non è esattamente quello che vuole sembrare. Confidate sul vostro intuito. Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Sagittario – Il momento è prolifico sul lavoro, proseguite nella via che avete scelto senza alcuna esitazione. Capricorno – Un problema non tenuto in considerazione la scorsa settimana potrebbe concretamente rovinare i vostri piani. Cercate di comprenderne la natura prima del tempo. Acquario – Lavoro ok, anche se manca l’impulso e l’ispirazione adatta per fare un balzo di qualità. Questo potrebbe arrivare nel corso della settimana. Pesci – In amore è il momento di essere chiari, dall’altra parte dovrebbe esserci l’onestà che a voi non è mancata.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio, le previsioni segno per segno proviene da L’Occhio.