oroscopo-paolo-fox-oggi-2-maggio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 2 maggio 2022. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 2 maggio?

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata che parte con il piede sbagliato, ma avrete la possibilità di recuperare nel pomeriggio. Sul lavoro calma piatta, almeno per il momento. Oroscopo Paolo Fox Toro: sono giorni difficile per i sentimenti, ma fatevi forza. Sul lavoro faticate più del solito. Oroscopo Paolo Fox Gemelli: l’amore ancora non bussa alla vostra porta, magari in estate ci sarà qualche cambiamento. Il lavoro procede spedito, a breve ci saranno novità all’orizzonte. Oroscopo Cancro, Leone e Vergine Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna in transito è davvero un toccasana per voi, sfruttatela al meglio. Avrete discussioni con i vostri colleghi. Oroscopo Paolo Fox Leone: sentimenti confusi e poca pazienza, un mix che può dare fastidio. Professionalmente siete più carichi di ieri. Oroscopo Paolo Fox Vergine: ancora troppe incertezze sul vostro partner, lasciatevi andare! Lavorare sodo vi piace, ma cercate di non strafare. Bilancia, Scorpione e Sagittario Oroscopo Paolo Fox Bilancia: giorni relativamente tranquilli, siete in ottima forma, anche per i sentimenti. Sul lavoro state dando davvero il massimo, continuate così. Oroscopo Paolo Fox Scorpione: un amore dopo l’altro e state maturando anche sentimentalmente. I pianeti sono dalla vostra anche sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox Sagittario: non scoraggiatevi se ogni tanto vedete passare qualche nuvola sul vostro cammino. Possibili discussioni con il vostro capo nel pomeriggio. Capricorno, Acquario e Pesci Oroscopo Paolo Fox Capricorno: ieri è stato meglio di oggi, ma domani sarà meglio di ieri. Fidatevi. Per chi ha un’attività autonoma ci potrebbero essere importanti novità. Oroscopo Paolo Fox Acquario: giorni di riflessione e meditazione, seguite solamente i vostri desideri. Il lavoro non vi sarà d’intralcio. Oroscopo Paolo Fox Pesci: sognate sempre, ma non sapete bene cosa. L’amore non è ancora maturo in voi, dovete rialzarvi però, ad ogni caduta. Sul lavoro, stringete i denti e sarete ricompensati.

