oroscopo-paolo-fox-oggi-2-marzo,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 2 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Hai voglia di amare e gli incontri ora sono favoriti: datti da fare! Sul lavoro, cerca di approfittare di questo periodo: la fase è di recupero!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore devi metterti in testa una cosa: non puoi avere sempre ragione e forse devi anche ammettere quando sbagli. Sul lavoro, non sottovalutare gli aiuti di chi ti vuole bene!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi sei un po’ spaesato, ma è tutto nelle tue mani: la decisione sta a te! Sul lavoro, cerca di portare avanti le tue idee, ma occhio alle questioni finanziarie!

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene l’amore, la situazione astrologica è interessante e lo sarà ancora di più da domenica. Sul lavoro, cerca di valutare le nuove proposte perché è il momento giusto per farsi avanti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cerca di farti scivolare di dosso i problemi, non pensarci ora. Sul lavoro, non prendere decisioni affrettate: mantieni la calma!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sole e Luna sono in opposizione, così come Giove e oggi in amore c’è del nervosismo nell’aria. Sul lavoro, hai tantissimi impegni da portare avanti: non distrarti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Favoriti gli incontri in amore, ma nel weekend occhio alle polemiche. Sul lavoro, cerca di non essere frettoloso: non temere, la seconda parte di marzo sarà migliore su più fronti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte in amore, ma cerca di non essere così critico. Sul lavoro, cerca di muoverti con calma e occhio ai problemi finanziari: qualche soldo va speso per la casa!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore è un periodo conflittuale, meglio non prendere decisioni. Sul lavoro, tu ami la libertà, ma oggi forse dai un po’ in escandescenze!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sole, Luna e Giove sono con te: l’amore andrà bene. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema e di farlo il prima possibile: le idee non ti mancano!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Mercurio è dalla tua parte e in amore hai delle belle capacità intuitive. Sul lavoro, cerca di non farti guidare solo dall’istintivo. Novità da metà aprile per chi sta aspettando qualcosa da tempo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: C’è chi sta pensando a un matrimonio, a una convivenza. Sul lavoro, scelte importanti in vista del futuro!