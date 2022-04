oroscopo-paolo-fox-oggi-21-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Il segno dell’ariete deve approfittare della luna ancora favorevole. Tutte le storie che nasceranno in questo periodo possono regalare grandi emozioni, soprattutto a chi è single da tanto. Sul lavoro bisogna pensare al futuro e agire di conseguenza. Potrebbero partire nuove collaborazioni o progetti importanti. Datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: I nati sotto il segno del toro potrebbero scontrarsi con il partner. Meglio tenere a bada le polemiche anche con i colleghi e con gli amici per non rischiare di rovinare rapporti importanti. C’è nervosismo nell’aria ma state attenti a non uscirvene con qualche parola di troppo di cui potreste pentirvi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Il segno dei gemelli inizia una nuova fase di recupero in amore. La luna è favorevole e porta a spingere il tasto dell’acceleratore. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un nuovo incontro che vi cambierà la vita. Prima di accettare le nuove proposte, però, valutate bene i pro e i contro.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il segno del cancro dovrà fare scelte importanti in amore nei giorni a venire. Le cose vanno meglio rispetto all’inizio del mese quindi state tornando a riprendere in mano le redini della vostra vita. Sul lavoro chi ha un’attività in proprio è costretto a prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: I leoncini stanno ritrovando la calma e la serenità perse. E menomale! C’è ancora un po’ di confusione, soprattutto nei rapporti con il partner. Sul lavoro le stelle invitano a essere cauti anche se c’è una bella notizia dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: I nati sotto il segno della vergine stanno vivendo un bel periodo romantico. In amore ci si rimette in gioco e si ritrova l’entusiasmo perso. A volte, i vergine, sono un po’ restii a lasciarsi andare e fare il primo passo rischiando di perdere delle belle ocasioni. Datevi da fare, invece! Sul lavoro via libera al dialogo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: I bilancia dovrebbero agire con calma in amore se non vogliono correre il rischio di litigare. Sintonia con qualcuno del leone o del sagittario. Sul lavoro c’è qualche piccolo intoppo dal punto di vista legale ma niente di irrisolvibile. Meglio risolvere tutto subito, anche perché via il dente via il dolore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cari scorpioncini oggi in amore potreste perdere di nuovo le staffe. E voi, quando siete in quelle giornate no, diventate velenosi come il simbolo del vostro segno. Cercate di essere calmi e non rispondete alle provocazioni. Anche sul lavoro c’è un po’ di tensione. Sembra proprio che lo stress non voglia lasciarvi in pace.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Il segno del sagittario in questa giornata ha la luna favorevole che lo spingerà a recuperare sotto diversi punti di vista. Il periodo complesso che avete vissuto finora sta per terminare e vi lascerà godere di una bella storia d’amore e di amicizie ritrovate. Sul lavoro belle opportunità in arrivo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il segno del capricorno vive giornate decisive per l’amore. Questo è il momento di mettere una toppa sul vostro cuore e ripartire. Attenzione solo ai rapporti con qualcuno del cancro o dell’ariete. Sul lavoro progetti importanti in vista. Date il massimo e arriverete lontano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Il segno dell’acquario vivrà un mercoledì un po’ sottotono. L’unica cosa da fare è mantenere la calma il più possibile e non litigare con chi vi circonda. L’amore non va a gonfie vele e lo stress della vita privata si riverserà anche sul lavoro. Meglio non strafare e non prendere decisioni frettolose.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Il segno dei pesci in questo mercoledì potrà dare spazio all’amore. I cuori solitari torneranno a battere grazia a un incontro speciale. Sul lavoro è come se tutto sembrasse più facile e questo è perché avete imparato a gestire le difficoltà con agevolezza. Siatene fieri!