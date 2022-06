oroscopo-paolo-fox-oggi-23-giugno,-le-previsioni-segno-per-segno

Cancro: Oggi è la giornata ideale per mostrare le proprie emozioni. Sul lavoro, c’è da portare a termine qualche lavoro.

Leone: Per i single forse è la giornata giusta per incontrare l’anima gemella, oggi è una di quelle giornata di grande forza dove i sentimenti si fanno spazio e cavalcano l’onda. Non reprimeteli. Positività anche sul lavoro.

Vergine: Oggi sarete un po’ in calo, la stanchezza si inizia a far sentire a causa della luna dissonante. Sul lavoro contate di più su quello che state facendo che su quello che il destino vi porterà.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Treni persi in amore? Bene, oggi è il giorno giusto per recuperare. Bisogna solo non perderlo ancora. Attenzione ad ogni proposta lavorativa.

Scorpione: In questa giornata non siete molto calmi a causa di un amore che vi crea agitazione, anche le stelle nel vostro segno non aiutano. State ben attenti a non scaricare la tensione anche sul lavoro.

Sagittario: Potreste vivere belle emozioni in questa giornata ma attenti alle persone, non tutti sono quello che sembrano. Sul lavoro, non è il periodo migliora ma continuate a non mollare.

Oroscopo Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Avete avuto delle tensioni in famiglia o in coppia, oggi riuscirete a superarle e a metterci un punto. Sul lavoro ci saranno delle novità.

Acquario: Giorno di recupero, avete vissuto delle crisi d’amore quindi bisogna ripristinare i rapporti. Sul lavoro avete voglia assolutamente di cambiare aria.

Pesci: Bella intesa col segno del Capricorno, fatevi avanti. Sul lavoro arrivano buoni risultati.