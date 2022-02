oroscopo-paolo-fox-oggi-24-febbraio,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Per l’ariete è davvero importante credere nel futuro! Un futuro che già da marzo inizierà a dare qualcosa di più. Per esempio chi ha iniziato un esperimento un progetto nell’autunno dell’anno scorso presto avrà delle risposte. Bisogna dire che questa è ancora una settimana che potrebbe non portare a risultati concreti, ma si sente che qualcosa sta cambiando!

Toro (21 aprile – 20 maggio): il segno del toro tra oggi e domani può sentire un po’ di tensione addosso. Colpa di una luna che può creare qualche disagio… sappiamo che i nati toro adesso stanno cercando di ottenere delle cose concrete. E questo vale soprattutto per il lavoro dove di recente ci sono stati dei momenti difficili

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per il segno zodiacale dei gemelli,è probabile che in questo momento ci sia come una piccola pausa di riflessione. Io vorrei premiare questo segno perché è vero che a metà settimana ci sarà una luna in opposizione, ma sarà una luna beneaugurante. Il periodo infatti porta in qualche modo la necessità di rivedere alcuni rapporti e di essere anche più positivi nei legami

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): molti sono in attesa di novità e il mese di marzo darà risposte; non bisogna fare passi falsi proprio adesso! In realtà già da questa settimana ti trovo più reattivo e anche se ci sono dei pianeti opposti si potrà reagire e impostare entro venerdì!

Leone (23 luglio – 23 agosto): I nati sotto il segno del Leone possono in questo periodo iniziare a pensare a qualcosa di nuovo, senza però mettere in discussione quello che è stato realizzato nel passato. E’ come se da qualche tempo la tua vita sia cambiata, c’è una novità che riguarda il lavoro o un nuovo incarico

Vergine (24 agosto – 22 settembre): questo è un periodo però che definirei agrodolce, perché c’è la possibilità di vincere sfide e di ottenere dei risultati. Ma al tempo stesso qualche contratto o accordo andrà rivisto. Quindi ci troviamo in una condizione in cui non sempre si può andare d’accordo con tutti

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per la bilancia ho parlato più volte di situazioni pesanti da sopportare, che probabilmente hanno riguardato anche la vita privata. La cosa importante è che più ci avviciniamo al mese di marzo e più questo oroscopo inizia a funzionare. Le relazioni che sono arrivate fino a qui in qualche modo sono protette

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Lo scorpione grazie a questa luna diventa particolarmente intuitivo. Questo è un segno che intuisce appunto le cose prima che accadano. Così questa settimana ti accorgerai che alcune persone non sono dalla tua parte, che non tutti ci hanno detto la verità. questa per i nati scorpione è una settimana di dentro o fuori definitivo, preludio di un marzo che veramente potràspazzare via molte ambiguità nella tua vita

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il Sagittario è molto probabile che in questo momento si debba fermare un attimo e pensare a quello che vorrà fare, soprattutto da maggio in poi. Sappiamo infatti che proprio da maggio ci saranno delle novità o riconferme, pure in vista dell’anno prossimo

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vorrei ricordare ai nati sotto il segno del capricorno che questo è momento di trattative e accordi. Più ci avviciniamo alla fine di aprile e più sarà importante capire cosa fare. Quindi chi ha già un lavoro a collaborazione non sai bene se continuare oppure no

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’acquario è sempre più responsabile delle proprie azioni. Sembra proprio che quest’anno devi fare più cose per cercare di mantenere un certo standard di qualità. Questo Saturno nel segno sta mettendo alla prova le emozioni. Chi ha dato tanto nel passato adesso si permette un minimo di relax; cerca di farti scivolare le cose addosso

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È molto importante che il segno zodiacale dei pesci dimentichi tutto quello che c’è stato di negativo. Il fatto di portare avanti relazioni , incontri è decisivo in questo momento. Con Venere e Marte favorevoli ci saranno anche delle belle prospettive in vista del futuro, e non bisogna limitare il proprio raggio di azione