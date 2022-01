oroscopo-paolo-fox-oggi-24-gennaio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata no, Luna ancora storta fino a sera, site un po’ troppo critici nei giudizi. Un no anche sul lavoro: siete stanchi e non riuscite a fare ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore può essere un buon giorno per recuperare le indecisione, occhio, però, ad Acquario e Leone. Sul lavoro un cambiamento di ruolo recente potrebbe aver portato qualche difficoltà insieme a dei vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Ottime notizie in amore: luna favorevole che aiuta sia nei nuovi rapporti sia nelle relazioni già presenti. Sul lavoro attenzione agli investimenti: se dovete investire, sportare soldi o acquistare fatevi consigliare.

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sentite che c’è qualcosa di strano, forse un po’ di incomprensione.Sul lavoro state attenti: potrebbero esserci degli scontri in vista con un capo o un collega. Previste tensioni e problemi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi è un buon giorno per l’amore: ideale per parlare, Luna favorevole. Un po’ di nervosismo nelle coppie che non sono state sincere negli ultimi mesi, attenzione a Scorpione e Capricorno. Oggi sul lavoro potete contare su qualche contatto in più, ma evitate di spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere continua il suo transito (fino al 6 marzo), oggi è il giorno ideale per mettere a posto questioni amorose rimaste in sospeso. Ottima giornata anche per il lavoro e lo studio: avanzate una richiesta!

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Tensioni in amore per le coppie che hanno qualche problema irrisolto. Le proposte di lavoro fatte in questo periodo saranno accettate, ma se ci sono più accordi o contratti potresti non rinnovarne uno. Dovete portare a termine alcuni lavori.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Giornate interessanti per i sentimenti, sia per parlarne che per dimostrarli. Sul lavoro avete voglia di fare nuove cose, forse una collaborazione o, per i giovani, un praticantato. All’inizio potrebbe essere difficile, ma non mollate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Buone notizie in amore: la situazione astronomica è favorevole per chi vuole innamorarsi o confermare un sentimento. Sul lavoro è meglio portare avanti solo ciò che dà sicurezza, anche se vi piacciono le sfide.

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: L’amore va bene, ma oggi dovete stare attenti alle provocazioni. Sul lavoro siete nervosi e agitati, ma le stelle sono dalla vostra parte e vi premieranno, soprattutto domani.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Giornata strana in amore; se c’è qualcuno contro di voi questo è il giorno adatto per risolvere le cose con diplomazia. Attenti sul lavoro, siete in una fase di cambiamento e ostinarsi a non cambiare potrebbe darvi dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Se in amore vi siete da poco lasciati meglio frequentare e conoscere gente nuova. Sul lavoro fatevi sentire: avete diritto a quello che meritate.