oroscopo-paolo-fox-oggi-24-marzo,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. I vostri pensieri diventano sempre più chiari e sarete più risoluti. Nulla sarà in grado di scuotere il vostro incedibile ottimismo

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non avrete il tempo necessario per prendere un po’ di distacco, bisogna agire subito. Mettetevi al riparo delle correnti d’aria o delle variazioni di temperatura. Avete bisogno di dormire. Non lasciate che gli altri vi diano fastidio, concentratevi su ciò che dovete realmente fare

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentite rilassati, tranquilli e ottimisti. È il momento giusto per appianare un disaccordo. Vi mantenete in buona forma e saprete esattamente come trarne vantaggio. Basta assicurarvi di fermarvi prima di stancarvi totalmente.

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro entusiasmo vi tira nella direzione giusta e le conversazioni sollevano il vostro morale. Dovrete compiere uno sforzo per avere un po’ di tempo da soli e per rilassarvi, il che non riuscite a fare al momento. Il contatto con la natura e con la terra sarebbe un bene per ricaricare le batterie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra fiducia in voi stessi è in progresso. Delle verità si rilevano con una persona del vostro ambiente. Una stanchezza fisica si fa sentire, avreste bisogno di riposo e di un cambiamento d’aria, nell’attesa, bisogna rilassarsi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I cieli si schiariscono e sarete in grado di intraprendere nuovi progetti. Riparatevi dal vento, dall’aria condizionata e dalle correnti… Proteggetevi dal freddo in generale, perché siete ad esso sensibili.

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Marte vi guida nella giusta direzione e sarete ispirati a concludere i vostri affari in corso. Nonostante i vostri obblighi, sarebbe un bene dedicarvi ad un’attività rilassante a fine giornata, per svuotare la testa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Visto tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, avete bisogno di relax. Potreste approfittare per fare un passo indietro. La giornata di oggi vi porterà una sensazione di calma interiore che è favorevole per ricaricare le vostre batterie emotive.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Prendetevi tempo per risolvere i problemi che sorgono in profondità. È tempo di buttarvi. Siete in buona forma psicologica e vi sentite abbastanza eccitati per riuscire ad apportare equilibrio alle vostre azioni in modo intelligente, senza esaurirvi.

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Si faranno dei passi avanti oggi, ma otterrete il meritato riposo! Avrete ancora abbastanza energia per arrabbiarvi, e questo è un buon segno, ma non lasciatevi invadere dallo stress.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non avrete problemi nel pensare al vostro lavoro con un po’ di distacco, tenendo conto della vostra vita privata. Dovrete dare un po’ di terreno ai vostri avversari per vincere la battaglia. Le concessioni che fate oggi saranno le vostre armi di domani