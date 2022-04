oroscopo-paolo-fox-oggi-26-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: sembra davvero difficile pensare che non siate risusciti ad avere un’attrazione fisica particolare. I rapporti di collaborazione si presentano in modo molto positivo, d’altro canto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi la Luna è particolarmente favorevole per il vostro segno, e i progetti di matrimonio sono ben visti dalla situazione astrale. Un periodo ricco di occasioni, anche per i giovani.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: il conto alla rovescia è iniziato per voi: se vi piace una persona, cercate di farvi avanti. Dopo molte ostilità, ecco che i progetti sul lavoro iniziano finalmente a vedere un inizio promettente.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: non meravigliatevi troppo dei vostri rapporti, anche se sono perfettamente equilibrati, è grazie alla vostra costante pazienza. Sul lavoro, non siete abituati a trattare con persone che non ritenete alla vostra altezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: un dilemma importante: continuare o no una storia d’amore? A giugno avrete la vostra risposta. Oggi farete le cose per ben due volte, verso maggio cambiamenti importanti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna in questi giorni vi è contraria, insieme a Venere e Giove. Temporeggiate sui programmi d’amore. Avete vissuto giornate difficili, state attenti alle discussioni sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: la Luna è particolarmente attiva nel vostro segno, vi renderà molto più amabili rispetto al solito. Proposte in vista sul lavoro se siete liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: non vi immischiate in storie con persone già impegnate che vogliono solamente sfruttarvi. Momento particolarmente positivo sul lavoro, andate avanti così.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in amore c’è il rischio che qualche crepa sul vostro bel quadro possa allargarsi troppo. Sul lavoro periodo di incertezza: maggiori risposte arriveranno a giugno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se vivete da poco un’amicizia o un amore, siete animati dal desiderio di mettere alla prova il suo valore. Sul lavoro, invece, fate sempre tesoro delle esperienze passate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: non c’è situazione che tenga in questo periodo turbolento dal punto di vista emotivo. Il lavoro procede bene, ma cercate di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: siete ancora profondamente confusi, dovrete cercare di dare una quadra ai vostri sentimenti. Lavoro ancora instabile, ma tenete duro, i risultati arriveranno.