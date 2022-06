oroscopo-paolo-fox-oggi-30-giugno,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata parte un po’ sottotono per colpa della Luna che è dissonante in amore. Sul lavoro, sei intraprendente e ora puoi dare il via a nuovi progetti: forza, il momento è ora, devi approfittarne!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se sei single devi guardarti intorno perché l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo: non devi essere timido. Sul lavoro, riconferme in arrivo o forse nuovi progetti: bene il cielo per i liberi professionisti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene l’amore, il cielo promette grandi cose: devi mostrare il meglio di te. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di restare con questo equilibrio: basta con il nervosismo e le polemiche!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buone notizie per l’amore: la Luna è dalla tua parte e anche domani potresti avvicinarti a una persona cara. Sul lavoro, prima di agire cerca di aspettare e di vedere i primi guadagni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La situazione in amore migliorerà soprattutto ad agosto, quando la passione si accenderà. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove soddisfazioni: bene gli esami!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore cerca di mantenere la calma, di recuperare la serenità interiore: con una persona nata sotto il segno del Cancro si può fare di più. Sul lavoro, il periodo è stimolante, ma i soldi sono pochi rispetto alle spese che hai dovuto sostenere!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore cerca di mantenere la calma e di essere prudente soprattutto se hai dovuto fare i conti con dei problemi. Sul lavoro, questa non è la giornata ideale per andare contro tutti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore ci sono delle novità e se hai discusso con qualcuno ora devi fare chiarezza, soprattutto perché Venere non è più contraria. Sul lavoro, hai tante cose da fare, ma ora ogni dubbio, anche quelli legati al passato, si possono togliere!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Novità in amore, lasciati andare alle belle emozioni. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di stare attento alle proposte che arrivano: Giove è dalla tua parte, hai voglia di stravolgere la tua vita!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Polemiche in amore perché forse desideri qualcosa che il partner ancora non si sente di fare. Sul lavoro, stai cercando di mantenerti a galla, ma il percorso è un po’ complicato: tempo al tempo, tutto si risolverà!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore favoriti i nuovi incontri, lasciati andare alle emozioni e non trascurarle. Sul lavoro, cerca di andare avanti, di risolvere i problemi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Giornate interessanti per l’amore, soprattutto se frequenti una persona da poco tempo: cerca di vivere alla giornata. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con grandi cambiamenti: ora sei molto più forte e determinato!