oroscopo-paolo-fox-oggi-5-marzo,-le-previsioni-segno-per-segno

Per i nati sotto il segno dell’ariete un problema familiare dello scorso anno potrebbe tornare a galla. Questo è un segno malinconico ma attenzione a non sguazzarci troppo nella malinconia. Il lavoro offre ottime prospettive quindi rimboccatevi le maniche per sfondare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Toro

Il toro ha la luna in buon aspetto in questa giornata e se ci sono state perplessità dovranno essere superate. L’energia è alta sul lavoro quindi continuate così e aspettatevi anche belle novità in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Gemelli

Marte è nel cielo dei nati gemelli e questo significa che arriveranno ottime notizie dal punto di vista delle finanze. Avrete la vostra rivincita economica e belle notizie anche sul fronte amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Cancro

Il segno del cancro proverà forti emozioni in questa giornata che gli faranno aprire gli occhi su ciò che davvero desidera in amore. Sono tanti i pensieri sul lavoro nell’ultimo periodo e questo succede sempre quando si deve fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Leone

Il leone potrebbe ricevere brutte notizie in questa mattinata. Cercate di restare calmi e vedrete che piano piano la giornata si raddrizzerà. Le emozioni, nell’ultimo periodo, sono state un po’ accantonate. Fatele uscire allo scoperto!

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Vergine

La vergine in questa giornata vivrà all’insegna della fortuna e dell’amore. Arriverà una chiamata inattesa che darà un svolta incredibile al vostro futuro. Voi, però, cercate sempre di restare con i piedi per terra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Bilancia

La bilancia ha ancora Saturno nel cielo e questo permetterà di risolvere alcune questioni lasciate in sospeso. L’amore non va proprio alla grandissima in quest’ultimo periodo ma cercate di resistere perché a breve ci sarà una svolta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Scorpione

Lo scorpione in questo sabato dovrà fare i conti con una discussione avuta con un familiare in passato. Ora spetta a voi risolvere i problemi e far andare le cose a vostro favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Sagittario

Con il cielo di oggi i sagittario potranno amare senza alcuna preclusione. Finalmente riuscirete a portare a termine il vostro obiettivo anche grazie a qualcuno che vi è vicino. Il lavoro è un po’ sottotono ma allargate i vostri rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Capricorno

Il segno del capricorno ha la luna favorevole e questo permette di intraprendere nuovi percorsi per quanto riguarda l’amore. Ora avete il coraggio di parlare e aprirvi a chi vi interessa. Sul lavoro fate attenzione a qualche collega del segno dell’ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Acquario

L’acquario oggi avrà dei bei rapporti con i segni del toro e dei gemelli. La strada è ancora lunga per la vostra trasformazione ma piano piano riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo: Pesci

Oggi c’è qualche tensione in famiglia per il segno dei pesci. Gli appuntamenti importanti dovrebbero essere rimandati alla prossima settimana anche perché il vostro stato d’animo potrebbe bloccare la lucidità necessaria per prendere decisioni giuste.