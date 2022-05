oroscopo-paolo-fox-oggi-6-maggio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore c’è una certa ansia, tensioni maggiori potrebbero registrarsi con Gemelli, Sagittario e Vergine. Sul lavoro il tuo impegno sarà premiato, non demordere!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore oggi qualcosa potrebbe prendere una piega inaspettata, cerca di evitare le polemiche. Sul lavoro invece il tuo valore non passerà inosservato, le cose vanno meglio rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Puoi ritrovare una preziosa serenità in amore quest’oggi. Sul lavoro invece non dare adito a polemiche e fai leva sulle tue doti diplomatiche.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore devi scendere a compromessi, altrimenti rischi di trovare all’interno di confronti piuttosto pesanti. Sul lavoro invece c’è un po’ di imbarazzo, soprattutto se hai da poco chiuso una collaborazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore saranno importanti i nuovi incontri, se sei in coppia da tempo potrai legalizzare un amore. Sul lavoro invece occasioni di crescita in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore piccole tensioni con Gemelli e Sagittario, non alimentare sterili polemiche. Sul lavoro invece c’è aria di novità, le prossime settimane saranno importanti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore se devi dire qualcosa al partner non indugiare, la sincerità paga sempre. Sul lavoro invece devi mettere a punto la direzione da seguire nel corso dei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore c’è un buon recupero oggi, le stelle sono dalla tua parte. Sul lavoro invece devi mettere a fuoco quali sono le tue priorità e da quale parte vuoi andare, solo così i nodi verranno al pettine.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore se ti interessa una persona approfittane per organizzare qualcosa di bello. Sul lavoro invece si recupera terreno, favoriti i liberi professionisti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore la Luna opposta da luogo a piccole tensioni, cerca di restare calmo. A livello professionale invece, devi riorganizzare un lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Giornata positiva per i sentimenti, blocca sul nascere eventuali imbarazzi che potrebbero nascere in serata. Sul lavoro invece hai l’agenda piena ma non tirare troppo la corda.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore la giornata parte con una marcia in più: favorite le intuizioni. Sul lavoro invece il tuo impegno verrà premiato e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.