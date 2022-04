oroscopo-paolo-fox-oggi-7-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata. Sul lavoro invece ti sarà facile pianificare al meglio gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore c’è attrazione per una persona lontana o più grande, attenzione! Sul lavoro invece in arrivo novità nel prossimo futuro, mantieni la mente lucida ed elastica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore stai giocando al tira e molla con una persona e questo non giova certo all’umore. Sul lavoro invece non cedere alle distrazioni e mantieni alta l’attenzione.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il periodo è piuttosto intrigante, non lasciare che le discussioni inutili prendano il sopravvento. Sul lavoro invece hai le idee un po’ confuse, ricorda che non si può avere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore Venere opposta ha creato qualche dubbio, è tempo di ripartire. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei malumori, recupero dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore Venere opposta ha creato qualche dubbio, è tempo di ripartire. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei malumori, recupero dalla prossima settimana.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore un ex potrebbe creare dei problemi, cerca di non pensarci più di tanto. Sul lavoro invece oggi torna l’entusiasmo e sarà facile recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore non essere polemico, questa belle Venere invita al divertimento. Sul lavoro invece eccetta la nuove proposte e lavora sodo, potrai arrivare lontano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore oggi la giornata parte un po’ sottotono, non è il momento migliore per cercare intese importanti. Sul lavoro invece c’è un po’ di tensione, meglio tenersi lontano da discussioni e polemiche.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore le giornate che arriveranno saranno decisamente positive, avrai anche un buon livello di sensualità. Sul lavoro invece oggi c’è una buona ripresa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se ci sono stai dei problemi con il partner oggi è la giornata ideale per risolverli. Sul lavoro invece sfrutta la tua genialità per farti spazio tra la concorrenza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore, soprattutto nelle storie di vecchia data c’è qualche problema che sfida la tua pazienza. Sul lavoro invece creatività e fantasia saranno dalla tua parte!