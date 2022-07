oroscopo-paolo-fox-oggi-7-luglio,-le-previsioni-segno-per-segno

Toro: In questo periodo ti senti sottotono. Prenditi una pausa rigenerante. Sul lavoro avrai nuove possibilità, potrai affacciarti a nuove occasioni.

Gemelli: Stai mettendo in dubbio la tua relazione e il tuo partner se ne sta accorgendo, stai attento a non metterti nei casini. Potresti perdere una relazione duratura per dei capricci fastidiosi. Il lavoro ti sta stressando, ti consiglio una pausa.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: Non è il momento giusto per l’amore ma la settimana prossima ci saranno dei miglioramenti. Goditi questi giorni per arrivare preparato ad un nuovo incontro. Sul lavoro non farti vedere troppo disponibile, gli altri potrebbero approfittarsene.

Leone: Non sempre è tutto rose e fiori in amore, si è sempre detto così. Ma tu sei un segno tenace e non ti abbatti facilmente. Sul lavoro potresti puntare a nuovi impieghi sempre più esigenti.

Vergine: C’è una luce nuova nei tuoi occhi, sarà che nel tuo segno c’è la Luna. Approfittane ora per fare la pazzia che avresti sempre voluto fare. Sui l’istinto anche sul lavoro. Metti da parte per una volta la ragione.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Trova un equilibrio e metti da parte i pensieri che ti assillano da sempre. Questo fine settimana ci saranno sorprese sia in amore che a lavoro.

Scorpione: Forse è ora di smettere di cercare ad ogni costo l’amore e iniziare a voler bene più te stesso. Questo riuscirà a far entrare nella tua vita qualcuno di speciale. A lavoro sei molto incentrato su quello che stai facendo e questo ti porterà ad ottimi risultati.

Sagittario: Tutto sta per cambiare e l’ansia ha preso il sopravvento. Cerca di non stressare anche la persona che ti è accanto perché cerca solo di farti essere tranquillo/a. Tra poco tempo prenderai una pausa dal lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Il tuo voler stare bene è importante, oggi segui il tuo istinto non perdere mai la fiducia in te.

Acquario: Stai attento agli impegni e al lavoro, in questi giorni stai trascurando il tuo partner. Cerca di non farne risentire troppo la mancanza, potrebbe avere delle conseguenze.

Pesci: Sei sempre in confusione, ma le domande presto avranno una definitiva risposta. Non smettere mai di crederci.