oroscopo-paolo-fox-oggi-8-maggio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko Ariete: Belle novità in arrivo per i cuori solitari: questa domenica parla d’amore, non esitare a farti avanti se ti piace qualcuno.

Oroscopo Branko Toro: La giornata è positiva, cerca di passare del tempo in famiglia. La stanchezza sul alvoro si fa sentire, hai bisogno di staccare la spina.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi la creatività sarà premiata: gli altri ti vedranno in una luce diversa e saranno invogliati a starti vicino.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Giornata un po’ sottotono, recuperò già dalla mattina. Una passeggiata all’aria aperta potrebbe fare al caso tuo!

Oroscopo Branko Leone: Oggi hai una marcia in più, se sei in coppia da tempo puoi anche pensare di legalizzare l’unione. Buon momento per i single!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di non perderti eccessivamente nei dettagli oggi, è come se volessi tenere tutto sotto controllo ma non sempre è possibile.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: La giornata ti vede protagonista, la tua pacatezza non passerà inosservata mettendoti in un’ottima luce davanti agli altri.

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata nel complesso è positiva, qualche stanchezza di troppo in serata ma niente che non possa risolversi con una bella dormita.

Oroscopo Branko Sagittario: Sei particolarmente frizzante oggi, merito di una nuova conoscenza? Favoriti i contatti con altre città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La giornata è positiva, cerca di prendere le cose con leggerezza e tutto assumerà una piega a tuo favore.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi cerca di fare solo lo stretto necessario, la stanchezza del lavoro si fa sentire e hai bisogno di una pausa.

Oroscopo Branko Pesci: La giornata ha una marcia in più, trascorri del tempo con chi vuoi bene e il tuo spirito ne uscirà davvero risollevato.