Oroscopo Paolo Fox sabato 12 novembre: lavoro, amore e salute di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La tua mente correrà: annota idee, espandi contatti, scopri notizie e rilassati transazioni commerciali. La giornata sarà positiva anche negli studi, nella definizione degli atti e nella burocrazia. Luna e Marte faciliteranno le rinegoziazioni. Controlla le informazioni da fonti affidabili ed evita di trasmettere notizie false, che interferirebbero negativamente con la tua immagine professionale. I cambiamenti porteranno potere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le transazioni finanziarie attireranno una doppia attenzione oggi. Fai attenzione alle truffe, alle promozioni ingannevoli e alle brutte storie. Stai lontano da persone confuse e proposte irrealistiche. Le questioni finanziarie interferiranno con le relazioni: chiarire contratti, scadenze e responsabilità prima di entrare o entrare in partnership. Se pianifichi bene, tutto funzionerà!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Innovare, sorprendere, brillare e concludere la settimana con prestigio al lavoro. Marte retrogrado e la Luna nel tuo segno annunciano un passo importante nella tua carriera: potresti ricevere una proposta seducente o intraprendere e aprire una nuova strada per il futuro. Combatti l’ansia con l’attività fisica e il contatto con la natura. Viaggiare alla fine della giornata sarà un’ottima opzione per alleviare lo stress e schiarirti le idee.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La giornata sarà pigra, soggetta a ritardi e distrazioni. Controlla gli orari, mantieni la regolarità degli allenamenti in palestra o delle passeggiate e sveglia il corpo. Con Marte retrogrado, qualsiasi movimento richiederà sforzo e determinazione. Coltiva l’amor proprio e investi in te stesso. Un viaggio o un programma culturale alimenterà il cuore e l’anima, oltre ad aumentare le possibilità di amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Gli affari passati e le esigenze familiari possono interferire con le amicizie e le interazioni oggi. Avrai bisogno di pazienza per risolvere i problemi in sospeso e rendere fattibili i piani. Riprendi vecchie relazioni: la fase porterà riunioni o notizie da qualcuno lontano. Gli amici ti inviteranno e sosterranno i tuoi progetti. Le storie di superamento motiveranno i cambiamenti e le decisioni di vita. Pianifica il futuro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Concludi la settimana con popolarità e risultati di carriera: Luna e Marte metteranno in risalto la tua competenza e potenza. Aumenta l’esposizione, diffondi idee, discuti di soluzioni e amplia le connessioni con persone di altre regioni. Le nuove relazioni sono qui per restare, quindi scommetti su una maggiore apertura sociale e brilla pubblicamente. Ama con più passione e sintonia, così supera le vecchie insicurezze.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ottimismo, fiducia in se stessi e spirito di avventura incoraggeranno nuove esperienze e piani di sviluppo. La settimana si concluderà con prestigio e prospettive di crescita finanziaria all’opera. Le decisioni di viaggiare, studiare o partecipare a concorsi ed eventi saranno prese con maggiore sicurezza. Famiglia con mutuo sostegno: unire le forze in un progetto comune.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Un tuffo nei sentimenti rivelerà sogni e ambizioni. La settimana si concluderà con le decisioni sui cambiamenti e sui piani dello stile di vita. Magari si torna a posture rigide e si danno possibilità di una più armoniosa convivenza con la famiglia e le persone vicine. Scopri diversi piaceri, risolvi questioni di cuore e coltiva la gioia di vivere. Ristrutturazione e nuovo ciclo avanti!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’affetto, l’accettazione, il cambiamento di atteggiamento e più romanticismo coinvolgeranno l’amore in un’atmosfera protettiva. Rivela i sogni, condividi i sentimenti e inizia una fase deliziosa nella vita intima. È ora di terminare un lungo ciclo e investire in più comfort. Concludi la settimana con serenità, sostegno familiare e gesti premurosi nelle relazioni. Le riunioni scalderanno il cuore. Oggi ti sentirai di buon umore e pieno di energia, Sagittario, ma infettare gli altri con il tuo spirito positivo potrebbe non essere facile per te. C’è una persona nel tuo ambiente di lavoro che ha un carattere molto negativo. Non lasciarti sconfiggere da lei. non lasciare che i loro commenti e atteggiamenti quotidiani influenzino il tuo buon umore. Sarebbe bello cercare di ispirare fiducia e scoprire cosa c’è che non va in lui, perché il suo cattivo umore. Forse puoi aiutarlo a vedere la vita in modo diverso, Sagittario. Un denaro che non ti aspettavi più di ricevere, può arrivare oggi come regalo a sorpresa. Goditi con lui alcuni piaceri della vita. È un ottimo momento per questo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Decidi in materia di salute, aumenta il lavoro e concludi la settimana con grandi prospettive. La giornata sarà produttiva e impegnativa: potrai risolvere più problemi in sospeso contemporaneamente e guadagnare più libertà. Le conversazioni con gli amici e le informazioni motivanti riempiranno il tuo cuore di speranza. Pensa positivo e persisti nella ricerca di una maggiore stabilità. Riduci l’ansia con l’attività fisica. Cerca di liberarti un po’ di più da tante responsabilità oggi, Capricorno. Sei legato quotidianamente a una serie di obblighi che ti sei creato e devi solo renderti conto che la cosa più importante è stare bene emotivamente, quindi non crocifiggerti con cose che non sono proprio trascendentali. A volte ti comporti come se fossi un prigioniero, ti chiudi in casa ed ecco che arriva a capovolgere le cose. Bisogna uscire di più e non farebbe male praticare qualche sport, molto meglio se accompagnati da altre persone. Oggi potresti avere una proposta per viaggiare molto presto. Accettalo e se non hai i soldi, trova un modo per ottenerli, ma un cambio di scenario è nel tuo migliore interesse, Capricorno.Un ottimo momento per stare con la persona che ami o per cercare di avvicinarti a qualcuno che ti tiene al passo ogni giorno da molto tempo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il nuovo progetto avrà tutto per funzionare. La settimana si concluderà con importanti risultati personali, attitudine e soluzioni brillanti. Buone notizie nell’area finanziaria ravviveranno l’umore. Investi nello sviluppo della tua carriera e nel tuo futuro. La fase garantirà il successo delle iniziative, prestigio e visibilità professionale. Abbraccia il tuo potere, aumenta l’esposizione e fai la differenza nel mondo. Amore in aumento! Dovrai prestare molta attenzione al lavoro di oggi, Acquario, e forse anche più pazienza che su base giornaliera perché potrebbe sorgere una situazione che richiederà una soluzione non così facile. Innamorato, se il tuo cuore è ancora libero, ti aspetta una buona giornata. Potresti non trovare l’amore per la vita, ma avrai molte opzioni per flirtare o romanticismo. Ti divertirai un mondo. Ma non dimenticare che se compare una persona con cui ti interessa solo divertirti, chiariscilo fin dall’inizio. Evita di eccitarti se non sei disposto a conoscerlo meglio, seducente Acquario. Oggi il tuo amore sembra buono in generale, ma se sei davvero interessato a qualcuno, devi fare uno sforzo maggiore ogni giorno per farti notare. Finora non si è nemmeno reso conto che esisti.Non vale la pena essere discreti ora, ma piuttosto il contrario.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La famiglia, l’alloggio o le questioni domestiche saranno al centro dell’attenzione oggi. Risolvi gli arretrati e determina le priorità di budget. Un viaggio per due sarà un’ottima opzione per il fine settimana. Aumenta la fiducia in una relazione speciale e aggiungi forza per realizzare i sogni. L’universo cospirerà a tuo favore, la fortuna camminerà al tuo fianco. Supera le paure, segui l’intuizione e goditi i doni della vita! Pensi ogni giorno ai cambiamenti positivi che vuoi apportare nella tua vita, Pesci, ma non trovi mai il tempo per realizzarli. Oggi ripensaci e pensa che se ci pensi è perché sai che hai indiscutibilmente bisogno di modificare certe cose, cosa aspetti? Non lasciare per domani ciò che hai in mente, inizia ad agire ora. Oggi puoi avere una chiamata di famiglia in modo da poter andare a trovare i tuoi cari. È probabile che abbiano qualcosa da dirti che ti interessa. Metti da parte il lavoro per un po’, trova il tempo per partecipare a quella chiamata. Sebbene gli obblighi siano importanti, lo sono anche le persone che sono emotivamente attaccate a te. Innamorati, oggi ti aspetta una serata super romantica,Pesci, anche se non hai un impegno serio. Sarà un’occasione di quelli che non compaiono quotidianamente, approfittane.

