Oroscopo Paolo Fox venerdì 11 novembre: domani in arrivo amore e fortuna. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi ti ritroverai particolarmente motivato nel tuo lavoro, mostrando un’attività intensa, prendendo iniziative di ogni tipo e risolvendo le difficoltà che si presentano. Una grande passione o motivazione guiderà i tuoi passi e anche tu guiderai gli altri. Nella vita intima o familiare avrai delle tensioni. Sei in un dilemma? Ascolta i consigli dei tuoi amici perché ti aiuteranno a trovare la soluzione. Non screditare i commenti che ti sembrano “inverosimili” e aprirti ad altre possibilità. In questo modo avanzerai più velocemente. La tua missione sarà quella di rafforzare un’abilità che hai che è rara. Allo stesso modo, onora e sii grato per chi sei. In questo modo brillerai e otterrai nuovi trionfi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ti sveglierai particolarmente ambizioso o desideroso di successo e riconoscimento per quanto riguarda il tuo lavoro. La giornata in generale sarà buona, ma sei arrabbiato o irritato perché pensi che non ti venga assegnato il posto che meriti davvero. Cerca di non pagarlo più tardi con i tuoi cari o con il tuo partner, cosa che potrebbe accadere. Fai attenzione ai soldi che presterai per tutto novembre. Evita di cadere nel ricatto emotivo. Questo perché c’è il rischio che non te lo restituiscano mai. È meglio proteggere le proprie finanze! Ricorda che non è tua responsabilità risolvere i problemi per la tua famiglia e i tuoi amici. La tua sfida sarà quella di esprimere le tue emozioni come le senti. Parla con il cuore! Non commettere l’errore di rimanere in silenzio perché non sai come esprimerlo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In caso di maltempo, una bella faccia, questo sarebbe per te il motto di questa giornata perché esteriormente apparirai amichevole e comunicativo, incoraggiando gli altri e mostrando un’intensa vita sociale. Ma nel profondo del tuo cuore ti senti triste o preoccupato per problemi o crisi della tua vita intima che non avrebbero una soluzione facile. Venere, in questo ritorno solare, ti consiglia di migliorare la comunicazione con te stesso. Hai bisogno! Impara ad ascoltare te stesso e dai al tuo cuore tutto ciò di cui ha bisogno, poiché è l’unico modo per ritrovare la tua stabilità e pace interiore. Questa trasformazione ti aprirà molte porte di successo. Svolgete attività spirituali in modo che l’armonia si espanda dentro di voi. Gli esercizi di yoga e visualizzazione sono ottime opzioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cambiamenti, notizie o notizie entrano nella tua vita che potrebbero non piacerti o semplicemente non sono quello che ti aspettavi. Sei molto intelligente e molto intuitivo, ma il destino ne sa più di te e sa cosa è veramente bene per te. Il destino può vedere a lungo termine, ma tu no, quindi devi fidarti del suo intervento. Smetti di prestare attenzione alle tue paure perché ti limitano troppo. Tieni presente che sono falsi. È per questo motivo che il tuo oroscopo settimanale indica che devi imparare a gestirli per liberarti da loro. Trova un modo per vibrare più in alto. Inoltre, Giove sottolinea che è necessario affrontare nuove sfide professionali. Riattiva e vai avanti! Genera una nuova abitudine di vita. Scegli qualcosa che ti aiuti a essere più efficiente e produttivo. Fallo per 21 giorni consecutivi in modo da vedere un cambiamento!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Pensa bene a quello che fai e alle decisioni che prendi, gli impulsi e le emozioni ti dominano e in genere sono loro che finiscono per portarti alla vittoria, però oggi dovresti agire con più freddezza, dare più importanza alla razionalità, pensare le cose attraverso prima di realizzarli. Ci sono pericoli nascosti che devi scoprire.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Quando vuoi sai essere molto diplomatico, affascinante e con un grande dono per le persone. E proprio oggi ti fa comodo essere così perché intorno a te ci sarà molta tensione e se non agisci in modo intelligente corri il rischio di avere una giornata molto tesa e anche di sbagliare. Devi mettere la calma dove altri mettono la guerra.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi più che mai è conveniente per te fare i tuoi affari, dimenticare le tensioni e le turbolenze che ti circondano e concentrarti sui tuoi obiettivi e obiettivi, perché in fondo cercano di toglierti dai capelli o di innervosirti tanto che le cose ti vanno male Ma non devi cadere nella trappola e non devi affrontarli o provocarli.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Vi trovate in un momento di successo e realizzazione in campo professionale ed economico, o almeno abbastanza favorevole ad esso. È un buon momento per te, soprattutto grazie agli influssi del Sole e di Venere, quindi devi approfittarne, è tempo di combattere e seminare perché raccoglierai ancora più frutti di quanto ti aspetti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Vi aspetta una giornata di grande ottimismo, gioia e speranza. In generale le cose andranno abbastanza bene per te, ma anche se così non fosse, non smetteresti di essere abbastanza vivace e vedresti sempre il lato positivo delle cose. Ma ora i pianeti stanno inviando influenze eccellenti e molte cose andranno nel modo in cui ti piace di più. A novembre , non dare per scontate le cose, anche se pensate di essere sicuri al 90%. Il motivo è perché c’è il rischio che i tuoi pensieri negativi ti facciano vedere problemi dove non ce ne sono. Evitalo e verifica le informazioni. D’altra parte, questo è un buon momento per fare un riarrangiamento nel tuo spazio personale. Smetti di cercare fuori le risposte ai tuoi dubbi esistenziali e fidati invece della tua saggezza interiore. Ascoltalo perché ti dirà cosa fare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nella tua vita di solito ci sono molte sofferenze e ostacoli da superare, ecco perché quando il destino ti dà soddisfazione lo apprezzi più di chiunque altro e oggi vivrai uno di questi momenti nel tuo lavoro, dove il successo o il riconoscimento sono per te come se fosse oro puro. Anche la vita sentimentale ti darà una gioia importante. Le ultime settimane sono state molto stressanti e devi liberare la mente. Ne hai davvero bisogno! Ti consiglio di prenderti qualche giorno di ferie e di non aspettare di esplodere. Un posto tranquillo in mezzo alla natura può essere un’ottima opzione. L’obiettivo è quello di farti tornare equilibrato. Se vuoi avere successo, è essenziale seguire le tue intuizioni. Abbiate il coraggio di fare l’impensabile e non lasciate che i vostri pregiudizi continuino a fermarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Trionfa sulle difficoltà, ma anche sulle tue paure e sul pessimismo. Oggi può essere un grande giorno per te al lavoro e anche in altri ambiti della vita, ma per questo devi affrontare le tue paure e osare giocare tutto su un’unica carta. La giornata inizierà con grande tensione e si concluderà con grande gioia. Smetti di logorarti cercando di cambiare il sistema perché perderai. Tieni presente che è impossibile! Meglio, analizza come puoi beneficiare e utilizzare le regole a tuo favore. Prendete la via della riconciliazione e non quella della lotta. In questo modo otterrai risultati migliori. Lascia il controllo e consenti al tuo partner di avere più iniziativa nella relazione. Hai provato poco? Incoraggialo a proporre più attività!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La fortuna sarà con te oggi, ma non solo per questioni lavorative o materiali, ma anche in campo personale. La vita ha in serbo per te delle meravigliose sorprese. Anche nel peggiore dei casi sarà una giornata di grande benessere interiore e in cui le cose ti andranno abbastanza bene. Tuttavia, stai attento con l’invidia. A causa del modo in cui Mercurio è retrogrado, l’universo raccomanda di non rischiare troppo nei prossimi giorni. Non lasciare che un inizio o un capriccio ti facciano agire in modo sbagliato. Sii cauto! Cerca di mantenere un profilo discreto e rispetta solo ciò che ti viene chiesto. Hai un problema che hai evitato? Smetti di rimandare. Non aspettare che qualcun altro lo capisca. Fidati del tuo potenziale e risolvilo. Sì, è possibile!

