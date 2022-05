Oroscopo Polo Fox, giovedì 5 maggio: soddisfazioni in arrivo per i Toro. Scintille amorose per un segno di terra

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 5 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, la giornata di domani proseguirà bene nonostante le stelle siano un po' avverse. Qualcuno ha un conto da saldare o una causa aperta e domani dovrebbe cercare di risolvere tali problematiche. Altri, invece, non riescono a riprendersi da un amore finito.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo l'Oroscopo di Paolo Fox, domani ci saranno soddisfazioni in arrivo riguardo il lavoro e i rapporti con gli altri. In particolare, proverete felicità e sollievo nel collaborare con persone del vostro stesso segno zodiacale e che condividono i vostri obiettivi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il periodo di tensione che state vivendo da qualche giorno sta per terminare. Man mano si recupereranno anche le questioni di cuore ma dovrete impegnarvi!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà il momento di ascoltare il cuore e far prevalere le emozioni su tutto il resto! Il discorso vale anche, e soprattutto, per chi è reduce da una storia difficile. Non bisogna isolarsi bensì frequentare gente e magari conoscere persone nuove per cercare di dimenticare il passato.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani, finalmente, sarà un momento migliore in amore rispetto al periodaccio trascorso. Ci saranno grandi soddisfazioni anche sul lavoro, opportunità importanti da non scartare a priori.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani sarà necessario recuperare l'aspetto emotivo della vostra vita e passare al sodo nelle questioni sentimentali!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, secondo il re dell'Oroscopo, domani sarà una giornata di tensione estrema. Non bisogna gettare ulteriore benzina sul fuoco. E' indispensabile mantenete la calma il più possibile. Discorso valido anche per il lavoro, non litigate né polemizzate con nessuno.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore. Ci si potrà spingere oltre in una situazione sentimentale. E, in generale, se avete bisogno di prendervi del tempo, non pensiate che sia un fallimento o un blocco, anzi, potrebbe solo farvi del bene.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani potete godervi una giornata di riposo e stare un po' alla larga dalle tensioni che avete vissuto di recente; rilassatevi, dormite un po' di più, state con le persone che preferite.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potrebbero esserci possibili discussioni amorose con il partner. Non siate impulsivi, fermatevi e riflettete. Questo vale anche per il lavoro; date il meglio di voi e avrete ottimi risultati.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata piena di tensioni ma, l'amore vi farà bene e vi aiuterà. Il lavoro promette bene, anche se ora siete parecchio sotto stress. Non mollate!

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrebbe arrivare una buona notizia che potrebbe anche cambiarvi la vita. Grandi novità in arrivo anche in ambito lavorativo.

