oroscopo-polo-fox,-sabato-23-aprile:-una-magnifica-giornata-per-un-segno-di-fuoco.-weekend-tremendo-per-uno-di-acqua

Iniziamo il nostro appuntamento del fine settimana per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 23 aprile 2022.

L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il fine settimana si concluderà con prospettive professionali e finanziarie positive. Ciò porterà e risolvere problemi in sospeso. Bisogna prestare attenzione alla forma fisica, nel weekend ci si potrà riposare.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, è il momento di lanciarsi alla ricerca di nuove avventure professionali. Attenzione a non sottoporsi ad un eccessivo stress, soprattutto bisogna aver cura degli occhi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani ritroveranno più serenità e voglia di recuperare in amore. C'è bisogno anche di dedicare il tempo libero per prendersi cura della propria salute.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, sarà un weekend un po' contrastato a causa di una forte tensione. Non bisogna circondarsi di persone che con energia non positiva.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani e domenica è necessario sforzarsi a non fare polemiche ed usare molta cautela, perché qualcuno intorno a te potrebbe punzecchiarti. Bisogna approfittare di questi giorni di riposo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani comincerà un fine settimana che si rivelerà importante per l'amore. Nelle prossime 48 ore crescerà la voglia di amare, di trascorrere del tempo con chi si ama. Anche per i single ci sarà voglia di rimettersi in gioco, trascorrere del tempo in mezzo alle persone.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani si potrà contare su una favorevole Luna per recuperare, sotto ogni punto di vista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una buona notizia o si riuscirà a risolvere un problema importante, a chiudere un accordo di un certo peso.

Per Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, la Luna, invece, sarà in quadratura. Dunque, ci si potrebbe sentire nervosi e polemici. In compenso, però, Sole, Venere, Mercurio e Giove proteggeranno l'amore, il lavoro, i rapporti con gli altri.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo il re dell'Oroscopo domani sarà il segno più positivo grazie ad una magnifica Luna. E' necessario sfruttare al massimo questi giorni magari programmando qualcosa di piacevole insieme alle persone più care.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani si potrà recuperare alla grande sia in amore, sia nel lavoro. Con un cielo così promettente potrebbe perfino accadere qualcosa di bello. Saranno 48 ore molto intriganti anche per quel che riguarda la vita amorosa

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani comincerà un fine settimana che sarà accompagnato dalla Luna nel tuo segno. Ciò porterà ad avere vitalità, creatività, idee vincenti in abbondanza. Qualcuno potrebbe essere impegnato in qualche lavoro di restauro della casa.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, anche domani potrà contare ancora su stelle forti come Giove, Venere, Sole e Mercurio. Il fine settimana sarà caratterizzato da intuizioni profonde, idee da non sottovalutare. E' importante mettersi in gioco, sia nel lavoro che in amore.

L’articolo Oroscopo Polo Fox, sabato 23 aprile: una magnifica giornata per un segno di fuoco. Weekend tremendo per uno di acqua proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.