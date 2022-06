oroscopo-settimanale-13-19-giugno-branko:-previsioni-per-acquario

Oroscopo settimanale Branko: previsioni acquario dal 13-19 giugno 2022

ACQUARIO: sarà una settimana in cui si perde tempo: qualcosa non va e si palesano delle piccole tensioni. Ora non è un buon momento per parlare d’amore soprattutto se c’è una persona che riesce a tenervi testa. Il tuo è un segno che eccelle nella creatività, nell’organizzazione di tutti i giorni. Proprio per fare troppo però, per ascoltare troppe persone, ti perdi e un po’di aiuto non guasterebbe.