oroscopo-settimanale-13-19-giugno-branko:-previsioni-per-bilancia

Oroscopo settimanale Branko: previsioni bilancia dal 13-19 giugno 2022

BILANCIA: Avrete stelle migliori anche se c’è da dire che molti si trovano in una condizione di fastidio, di nervosismo e agitazione che riguarda anche la vita privata. Ecco perché l’amore va tenuto sotto controllo. Non è detto che tutti siano in crisi, però molti in questi giorni hanno avvertito agitazione e possono portarsi dal lavoro un nervosismo che finisce per riversarsi sulla coppia.