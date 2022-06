oroscopo-settimanale-13-19-giugno-branko:-previsioni-per-capricorno

Oroscopo settimanale Branko: previsioni capricorno dal 13-19 giugno 2022

CAPRICORNO: le stelle sono promettenti ed utili anche per coloro che nel corso degli ultimi giorni hanno dovuto affrontare un problema. Si tratta di una bella settimana per chiarire quello che non va in amore. Ci sono tante provocazioni, tante tensioni e non tutti sono disponibili ad amare. Ci sono state delle perplessità e qualcuno potrà contare su stelle migliori, ma solo a partire dalla seconda parte di questo mese. Incontri e contatti sono comunque favoriti.