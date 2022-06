oroscopo-settimanale-13-19-giugno-branko:-previsioni-per-pesci

Oroscopo settimanale Branko: previsioni pesci dal 13-19 giugno 2022

PESCI: non è più possibile fare a meno di voi e ogni decisione che prendete alla fine passa e viene accettata dalle persone che vi stanno attorno. Chi ha una responsabilità importante, chi lavora in un gruppo, si trova nuovamente al centro dell’attenzione. E’ un momento di forza per tutte le relazioni: più ci si avvicina a luglio, maggiori saranno le garanzie in arrivo per voi. Non sottovalutate nulla, non giocare sempre in difesa perché a volte sfoderi una certa pigrizia o fatalismo per paura della realtà.