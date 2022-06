oroscopo-settimanale-13-19-giugno-branko:-previsioni-per-sagittario

Oroscopo settimanale Branko: previsioni sagittario dal 13-19 giugno 2022

SAGITTARIO: state cercando di pensare all’estate anche se sembra un po’ presto. Per voi la bella stagione rappresenta un trampolino di lancio in vista dell’autunno. Un incontro può rivelarsi importante, un lavoro può evidenziarsi come interessante. Tutti i mesi in arrivo sono da vivere con grande volontà, voglia di cambiare anche residenza, ruolo. Trasformazioni che alla fine porteranno grande serenità.