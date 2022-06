oroscopo-settimanale-13-19-giugno-branko:-previsioni-per-scorpione

Oroscopo settimanale Branko: previsioni scorpione dal 13-19 giugno 2022

SCORPIONE: per voi non è un periodo no ma ci sono tante piccole complicazioni da affrontare come il lavoro, i figli e le questioni burocratiche. Meglio non avventurarsi in situazioni polemiche perché in questi giorni di polemiche ne avete sollevate fin troppe. E’ un po’ complicato restare sereni e questa settimana invita ancora ad un po’ di prudenza. C’è una decisione da prendere, ma per quanto riguarda amore e sentimenti, vorresti essere compreso di più dal partner.