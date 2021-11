oroscopo-settimanale-15-21-novembre-2021,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 15 al 21 novembre e 2021. Eccoci, la prima settimana del mese di novembre è andata e ora diamo il benvenuto alla seconda. Siete curiosi di sapere come andranno questi giorni? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, come andrà settimana dal 15 al 21 novembre?

ARIETE:

Per voi si sta aprendo una settimana abbastanza gradevole anche se non proprio fortunatissimo. Per quanto riguarda l’amore ed il lavoro la settimana sarà altalenante con giornate buone e meno buone che si alterneranno.

TORO:

Per voi tutta la settimana sarà molto positiva sotto tutti gli aspetti. In particolare vivrete quattro giornate veramente al top sia in amore, che sul lavoro che per quanto riguarda la salute. Datevi da fare e non perdete nemmeno un minuto.

GEMELLI:

Per voi non sarà affatto una buona settimana ma non sarà nemmeno pessiva. Giovedì sarà la giornata giusta per fare le cose ma anche il fine settimana prossimo non andrà malissimo soprattutto per quanto riguarda il lavoro e l’amore.

CANCRO:

Sarà una settimana all’insegna della fortuna per voi e, in particolare, le giornate di lunedì e di giovedì saranno le migliori. Durante la settimana cercate comunque di fare solo il necessario e di non strafare.

LEONE:

La settimana sarà poco interessante e anche abbastanza impegnativa. La settimana si aprirà bene all’inizio e finirà bene mentre a dare fastidio saranno i giorni centrali. Sfruttate al massimo le conoscenze che avete sul lavoro per cercare di ottenere una promozione.

VERGINE:

Per voi sarà una settimana davvero fantastica soprattutto per quanto riguarda l’amore che sarà favorevole grazie alla Luna che entrerà nel segno. Al massimo della fortuna soprattutto i primi tre giorni.

BILANCIA:

Si preannuncia una buona settimana per voi, specialmente nella parte centrale e nel fine settimana. Fate comunque attenzione sul lavoro: cercate di non abbassare mai la guardia. In amore fate attenzione a non trascurare il partner.

SCORPIONE:

La settimana sarà decisamente all’insegna della positività su quasi tutti i fronti. Cercate di fare il possibile quando avrete giornate adatte, al contrario state fermi e immobili se il periodo è stato considerato “sottotono”.

SAGITTARIO:

La settimana si prefigura molto interessante tranne che quella proprio di lunedì. Togliendo questo primo giorno andrà tutto alla grande: sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare mentre in amore con il partner farete davvero scintille.

CAPRICORNO:

La settimana per voi sarà sufficiente, con momenti di alti e bassi, bassi soprattutto per quanto riguarda il fine settimana. In amore ci sono guai in arrivo ma cercate di non litigare con il partner proprio in questi giorni negativi.

ACQUARIO:

La settimana sarà per voi un po’ movimentata per cui cercate di fare tutto con calma cercando di non innervosirvi. In amore va tutto a gonfie vele ma se avete due storie forse è ora di fare una scelta. Sul lavoro attenzione solo alle finanze il prossimo fine settimana.

PESCI:

Settimana abbastanza gestibile, anche se non saranno tutte giornate positive. Saranno positive tutte le giornate iniziali della settimana mentre il fine settimana sarà un po’ più sottotono. Dedicatevi di più alla famiglia.

