oroscopo-settimanale-breve-dal-21-al-27-dicembre:-aforismi,-amore-e-consigli

Le previsioni dell’oroscopo per la settimana di Natale. I consigli degli astri per ogni segno dello zodiaco nell’oroscopo settimanale breve

Sotto l’albero questo Natale troverete anche un regalo molto bello: un nuovo cielo, una nuova era. Domenica 20 dicembre è iniziata la congiunzione, storica, fra Giove e Saturno in Acquario. Per la prima volta in 240 anni (!) questa congiunzione avviene in un segno d’aria. Ciò è dunque una rivoluzione che porterà ottimi cambiamenti. Ovviamente non vedremo subito tutti i cambiamenti, ma nell’oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre ne vediamo già i germogli di questa attesa rinascita.

L’oroscopo settimanale ci ricorda però che il protagonista dei prossimi giorni è ancora il Capricorno che con la sua austerità ci ha dominati finora. Il Sole e Mercurio si spostano infatti dal Sagittario ed entrano in Capricorno. Questo per tutti i segni dello zodiaco rappresenta un movimento nel proprio personale scenario fino al prossimo gennaio.

Ma il regalo sotto l’albero che abbiamo scartato in anticipo, questa rivoluzionaria congiunzione di Giove e Saturno ci apre un nuovo mondo con un cielo prospero.

LEGGI ANCHE -> I FILM DI NATALE DI QUESTA SETTIMANA DA VEDERE IN TV <<

Oroscopo settimana dal 21 al 27 dicembre

L’oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre abbraccia uno dei periodi più importanti dell’anno, quello delle festività natalizie, ed inquadra la prima settimana della nuova era. Da domenica 20 dicembre è iniziata come abbiamo detto la nuova congiunzione Giove-Saturno in Acquario: questa ridisegnerà il futuro.

Lasciamo il rigore, la disciplina e la paura e abbracciamo la vitalità rivoluzionaria dell’Acquario, il suo ottimismo, e la forza propulsiva. Cambiamenti all’orizzonte ci sono per tutti i segni dello zodiaco. In un momento così importante e storico non si può parlare semplicemente di segni favoriti o svantaggiati. Una nuova era è una conquista per tutto lo zodiaco, ognuno con le proprie differenze e i propri traguardi.

L’oroscopo settimanale del nostro astrologo Ulisse è proposto in forma breve con un aforisma, un consiglio e nella forma più dettagliata.

Oroscopo breve settimanale

Un consiglio, un invito, un suggerimento di lettura di quello che succede, uno spunto di riflessione. Il nostro astrologo Ulisse per ogni segno dello zodiaco vi regala nel suo oroscopo settimanale una frase per interpretare e vivere i giorni dal 21 al 27 dicembre.

ARIETE A volte non fare niente è fare tutto

A volte non fare niente è fare tutto TORO Le parole sono pale: possono costruire muri o ponti

Le parole sono pale: possono costruire muri o ponti GEMELLI Roma non è stata costruita in un giorno

Roma non è stata costruita in un giorno CANCRO I cani prima di accucciarsi girano in tondo per sistemarsi meglio

I cani prima di accucciarsi girano in tondo per sistemarsi meglio LEONE Sono le scintille che causano gli incendi

Sono le scintille che causano gli incendi VERGINE Il come è a volte più importante del cosa

Il come è a volte più importante del cosa BILANCIA Se non si parte non si arriva

Se non si parte non si arriva SCORPIONE Il raccoglimento di se stessi dà sempre buoni frutti

Il raccoglimento di se stessi dà sempre buoni frutti SAGITTARIO Il primo sorriso della giornata fallo allo specchio

Il primo sorriso della giornata fallo allo specchio CAPRICORNO Esprimi un desiderio (e poi dai una mano per realizzarlo)

Esprimi un desiderio (e poi dai una mano per realizzarlo) ACQUARIO L’ottimismo fa vivere meglio

L’ottimismo fa vivere meglio PESCI Gioca più spesso a trova un tuo pregio

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre: le previsioni per ogni segno

Ariete

Meno male che arrivano le feste! Perché é proprio il caso caro Ariete di rilassarsi un po’. I nervi sono a fior di pelle e il Sole e Mercurio in quadratura non fanno girare le cose nel verso giusto. E’ una settimana in cui ci sarà un rallentamento di alcuni progetti, in cui delle risposte tarderanno ad arrivare, in cui sarai infastidito da quasi tutto. Un bicchiere di spumante, una fetta di panettone e un po’ di relax sul divano ti faranno bene.E non è detto che non trovi un gradito regalo sotto l’albero: dunque non rompere tutte le scatole!

Toro

Saranno feste importanti per te Toro. Sole e Mercurio ti donano intraprendenza e ti spingono a tracciare il cammino, a definire i tuoi progetti. Ma non sarai solo volto all’azione in questa settimana, sarai anche concentrato nel comprendere cosa vuoi, nel chiarire delle situazioni. Il Sole ti dona infatti luce e volontà di capire e dissipare i dubbi e Mercurio ti dà la spinta di comunicare. A tavola a Natale dunque parlerai parecchio. E non solo di cibo e vino.

Gemelli

Sei come chi fa i regali il giorno della vigilia: nervoso, agitato, preso da mille cose. In effetti non è una settimana facilissima, il cielo non è dei migliori, Venere è in opposizione così che anche la sfera amorosa ne risente. A Natale di star a pensare agli altri non ti va molto, niente di personale, ma hai evidente necessità di riposo e di tranquillità. Devi sistemare, riorganizzare, evitare discussioni. Il cielo ti sarà più favorevole a metà gennaio. Per ora tieni duro. La cioccolata aiuta sempre.

Cancro

Un po’ il periodo delle feste, un po’ perché finalmente Saturno e Giove non sono più ostili, fatto sta che hai voglia di festeggiare caro cancerino, e hai tutte le ragioni per farlo. Sono i primi segnali di un ritrovato benessere, come quando dopo una lunghissima camminata, lunga chilometri si arriva finalmente a destinazione. Si è stanchissimi, distrutti, ma felici. Ecco, ora ti senti così. Il futuro ha cambiato aspetto, i desideri diventano più raggiungibili. Frizzante l’amore, qualcosa di nuovo – che sia una litigata o una nuova fiamma – compare in questa settimana.

Leone

Con Marte e Venere a favore non c’è bisogno di luci natalizie: ci sei già tu! Scintillante, impetuoso, trascinante ti senti in forma per affrontare questa settimana di feste. Ti manca solo il palcoscenico. Venere in aspetto favorevole rende le questioni amorose serene. Tutto ciò ti porta però anche un po’ di irragionevolezza e di perdita di staffe. D’altronde Giove e Saturno in opposizione non facilitano le cose. Sappi però che i cambiamenti e i giusti riconoscimenti arriveranno. Dopo tutto si va su un palco per prendersi gli applausi!

Vergine

Qualche canto natalizio – di cui ci racconterai dettagliatamente origine e storia – ti aiuterà a rilassarti durante queste feste. In quest’ultimo periodo sei piuttosto insofferente e hai bisogno di allentare un po’ la tensione. D’altronde stai vivendo delle situazione male organizzate, ci sono attriti, progetti che stentano. C’è bisogno di un reset. Con Sole e Mercurio favorevoli hai la lucidità di sapere cosa vuoi e come stare bene e hai la favella di dirlo. Certo, non sempre nel modo più carino. Ma il cielo è dalla tua parte e la buona organizzazione arriverà. Intanto Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way…

Bilancia

Un cappello da Babbo Natale e un paio di bicchieri di prosecco dovrebbero aiutare a tenere duro durante questi giorni di festa. Sei arrivato stremato fino a qui e non mancheranno altre situazioni di tensione e di umore instabile per colpa della quadratura del Sole e di Mercurio. Ma il tuo cielo sta diventano splendente con Giove e Saturno dalla tua parte. Le tue aspirazioni stanno prendendo forma e diventeranno realtà nel 2021. Devi ora solo dare la spinta, quel la per mettere in moto l’orchestra dei tuoi sogni. Forse non questa settimana è il caso di farlo, ma ci siamo. Per il momento cin cin!

Scorpione

Le feste ti obbligano finalmente a fermarti un po’. Hai bisogno di staccare, di riposare e anche di valutare meglio il da farsi. Questo ti sarà possibile grazie a Sole e Mercurio favorevoli che ti renderanno lucido e ti faranno chiedere quello che cerchi senza discussioni. Tieni conto però che con Giove in quadratura i rapporti sono tesi e il rischio di finire a litigare è elevato. Anche dal punto di vista creativo e lavorativo sono giorni di stallo, non ci sono evoluzioni. Dunque siediti a mangiare un po’ di panettone e rifletti su cosa vuoi ottenere. Non è male come Natale, no?

Sagittario

Ricevi così tante attenzioni che ti sembra quasi di dover stare tu al centro del presepe. Indubbiamente la Venere favorevole che ti fa attrarre tutti ti dà una carica di autostima non indifferente. Ciò ti aiuta ad affrontare anche i momenti di scoramento. Questa carica positiva ti aiuta ad arrivare a tante piccole vittorie e soddisfazioni. Niente di eclatante eh, per quello serve più tempo, ma sufficienti per farti passare davvero un Buon Natale!

Capricorno

Buon compleanno Capricorno! Inizia il tuo mese e inizia sotto l’egida della leggerezza, ma anche dell’affettività. Sarai infatti più emotivo, con più voglia di vicinanza. Insomma avrai voglia di un Natale fatto di amore. E sotto il profilo del cuore è davvero un buon cielo sia per le coppie sia per i single con novità e una forte capacità attrattiva. L’oroscopo settimanale evidenzia che il sole ti porta anche a voler ottenere quello che meriti e con una ritrovata lucidità. E’ il momento di stilare la propria lista dei regali.

Acquario

Qualcosa di nuovo sta iniziando e dunque brinda pure con fiducia caro Acquario. Con l’appoggio di Giove si aprono le porte al futuro e con Saturno si chiudono quella al passato. Questa sarà però ancora una settimana di passaggio, di valutazione, in cui rendersi conto dell’opportunità di cambiare e di evolvere. Non tutto sarà semplicissimo, ma la strada è tracciata. Intanto riceverai appoggio e attenzioni come un magnete grazie ad un cielo favorevole. Ci sono tutte le premesse per delle buone feste e un incredibile 2021!

Pesci

Sei arrivato piuttosto provato a questa settimana e di ulteriori lotte non ne hai propria voglia. Fortunatamente il Sole e Mercurio non sono più in quadratura dunque sei più leggero, meno in ansia, e puoi prenderti il tempo di capire cosa vuoi e dove devi andare. A darti dei suggerimenti può essere la luna, quindi lasciati andare all’istinto e alle intuzioni. In amore non sei il più desiderabile. Venere in quadratura ti rende le cose un po’ complicate e ti abbassa l’autostima. Ma sei più tu che gli altri.

The post Oroscopo settimanale breve dal 21 al 27 dicembre: aforismi, amore e consigli appeared first on Solonotizie24.