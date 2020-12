oroscopo-settimanale-breve-dal-28-dicembre-al-3-gennaio-2021:-amore,-consigli-e-aforismi

Le previsioni dell’oroscopo per l’ultima settimana dell’anno. I consigli degli astri per tutti i segni dello zodiaco. Aforismi nell’oroscopo settimanale breve

Inizia l’ultima settimana del 2020, quella che ci traghetterà verso il 2021. Lasciamo alle spalle un cielo grigio per andare verso uno radioso dominato dalla congiunzione di Giove e Saturno in Acquario. Questi giorni incluso l’ultimo dell’anno non saranno però dal punto vista degli astri giorni leggeri. L’oroscopo settimanale dal 28 dicembre al 3 gennaio ci indica infatti che sarà tutto particolarmente impetuoso.

Piano piano ci stiamo liberando della cappa del Capricorno e iniziamo a godere della storica congiunzione di Giove e Saturno in Acquario, della libertà, dell’ottimismo, della rivoluzione e della rinascita. Per ogni segno questo 2021 sarà un anno di cambiamento, di evoluzione. A goderne maggiormente di questo saranno in particolar modo i nati sotto il segno del Toro, della Bilancia, dell’Ariete, dei Pesci e dello Scorpione.

Leggi anche -> Capodanno a casa, ma scintillanti: come vestirsi<<<

Oroscopo settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021

In questa settimana che ci porterà nel 2021 la novità più importante nel cielo è Marte in Ariete, una sosta che capita ogni due anni. In più la luna piena del 30 dicembre. Tutto ciò significa una grande energia sprigionata, delle emozioni travolgenti, dell’impetuosità che può diventare anche aggressività. Insomma, non è questa la settimana delle mediazioni.

E per la settimana di passaggio da un anno all’altro, da un 2020 da dimenticare a un 2021 che parte con una congiunzione astrale storica non può esserci niente di meglio che il battagliero Marte nel segno più impulsivo dello zodiaco. La vitalità rivoluzionaria dell’Acquario viene esaltata dagli impeti dell’Ariete. Con questa foga entriamo dunque nel nuovo anno.

Eccoci dunque all’oroscopo settimanale del nostro astrologo Ulisse. Lo trovate in forma breve con un aforisma per affrontare questa settimana e nella classica forma più dettagliata.

Oroscopo settimanale breve

Uno spunto di riflessione, un consiglio, un aforisma per affrontare questa settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio con un occhio alla notte di San Silvestro. La notte di passaggio da un anno all’altro e dotata di forti energie. Per questo il nostro astrologo Ulisse vuole dare un consiglio ad ogni segno dello zodiaco su come viverla.

ARIETE Stappa solo la bottiglia. Le emozioni si versano.

Stappa solo la bottiglia. Le emozioni si versano. TORO Sul divano ci si siede quando si è stanchi di ballare

Sul divano ci si siede quando si è stanchi di ballare GEMELLI Ascolta il tuo corpo. E balla.

Ascolta il tuo corpo. E balla. CANCRO Altro che fiammelline. Osa finalmente con i fuochi d’artificio

Altro che fiammelline. Osa finalmente con i fuochi d’artificio LEONE Vestiti di paillettes per riflettere

Vestiti di paillettes per riflettere VERGINE Una festa è tale quando ci si va

Una festa è tale quando ci si va BILANCIA A letto dopo mezzanotte. Sarai però il primo ad alzarti

A letto dopo mezzanotte. Sarai però il primo ad alzarti SCORPIONE Assaggia un nuovo cocktail. I gusti si scoprono provando

Assaggia un nuovo cocktail. I gusti si scoprono provando SAGITTARIO Crederci rende tutto possibile

Crederci rende tutto possibile CAPRICORNO Lo zampone non si chiede se è più buono con le lenticchie o senza. Lui semplicemente è.

Lo zampone non si chiede se è più buono con le lenticchie o senza. Lui semplicemente è. ACQUARIO Le cose belle sono tali perché hanno un tempo

Le cose belle sono tali perché hanno un tempo PESCI Immagina, puoi

Oroscopo settimanale dal 28 dicembre al 3 gennaio

Ariete

Il 2021 sarà l’anno del riscatto dopo aver subito per anni Saturno e Giove in quadratura, ti prenderai le tue rivincite, tenterai senza troppe paure, ma con molta sicurezza. Ma in questi giorni hai sì, molta sicurezza, ma le cose non girano come vorresti. La parte più preoccupante è il tuo estremo nervosismo che potrebbe – come spesso accade – portarti ad essere aggressivo e per nulla comprensivo. E in amore questo potresti pagarlo caro. Il Sole però ti sostiene con molte idee, serve solo della concentrazione in più e del relax in più.

Toro

Il prossimo anno sarà un anno di grande soddisfazione e di conquiste. L’aspetto positivo di Urano ti dà finalmente la spinta caro Toro ad alzarti da quel divano. E questo cambio di rotta si sente che sta arrivando. Questa settimana sarai un fiume in piena di parole, riuscirai a conquistare le attenzioni di tutti, ma non è ancora il tempo maturo per chissà quali cambiamenti. Ancora troppa insicurezza per prendere quel microfono, dire la tua, lasciarlo cadere e avere la standing ovation. Ma lo farai, altroché.

Gemelli

Tanta sensualità e tanta energia in questa settimana, ma non certo nella forma di amore, coccole e pciu pciu. Con Venere in opposizione caro Gemelli hai voglia di tutt’altro e di esprimere le tue emozioni con il corpo. Dunque balla e scatenati. Tutto ciò potrebbe renderti però anche un po’ distratto e poco concentrato, non molto preciso. Il che sul lavoro potrebbe crearti qualche grana e anche nelle relazioni potresti far innervosire. Sarai però molto fantasioso dunque avrai ottime scuse!

Cancro

Nel nuovo anno niente più paura, niente più insicurezze, nessuno scudo per proteggersi. Uscirai a testa alta sicuro di te e di quello che sei caro Cancro.E questa nuova sensazione potrai già assaggiarla questa settimana. Infatti il 30 dicembre con la Luna Piena proprio nel tuo segno assaporerai la libertà di poter essere te stesso senza timori. Questa nuove energia potrebbe farti esprimere pensieri un po’ confusi, ma sono il seme di un nuovo te. Lascia fluire.

Leone

L’opposizione di Giove e Saturno ancora riesci a tenerla a bada grazie al favore di Marte e Venere. E sarà questo che ti donerà quell’allure irresistibile di simpatia e carisma che ti farà essere seducente e amabile. Approfitta di Urano che ti darà la possibilità di osservare le cose da un punto di vista inedito. Fanne tesoro non solo per fare una battuta e conquistare gli applausi.

Vergine

Sei attiva, vogliosa di fare e di dire. Come al solito verrebbe da dire. Non proprio. Stai iniziando a fare quello che sarà il tuo 2021: riposarti un po’, metterti al centro, pensare a te. Dovrai riorganizzare molte cose, ma finalmente riuscirai a perseguire i tuoi obiettivi, a sognare, a voler fare quello che tu vuoi fare. In questa settimana con Mercurio dalla tua e ti senti particolarmente nel giusto mood e ti piacerà fare quello a che a te piace fare. La luna Piena sarà un’occasione per mettere in luce i tuoi sogni.

Bilancia

L’opposizione di Marte ti succhia via le ultime residue energie. E chiederti di resistere sembra davvero una cattiveria. Ma è l’ultimo step, poi potrai godere di tutto un altro cielo e riprenderti il tuo palco dopo anni passati a lavorare dietro le quinte. In questa settimana hai comunque dalla tua il sestile di Venere e la Luna Piena sarà un momento importante che ti farà capire dove andare. Non sono i giorni dell’organizzazione, ma del fluire libero e della resistenza.

Scorpione

Il 2021 sarà per te l’anno del cambiamento, della ricostruzione. Avrai però Saturno contro e ti sentirai parecchio instabile in questo nuovo anno, specie nei primi mesi, e proprio per questo ti impegnerai per costruire le tue fondamenta e sicurezze. Ma è possibile anche che te ne andrai in un ambiente del tutto nuovo. Intanto in questa settimana ti sentirai libero, sarai una fucina di idee e progetti, avrai molti apprezzamenti e ti piacerai parecchio. Diverso dal solito sarà il tuo mantra questo settimana e per tutto il nuovo anno.

Sagittario

Il 2020 finisce bene e il 2021 inizia meglio. Niente da dire se non che questo è il tuo periodo Sagittario. Hai Venere e Giove favorevoli, Mercurio anche. L’amore dunque è sistemato, tutto quello che fai viene apprezzato, piaci a tutti, hai una sicurezza che lascia il segno e sul lavoro riesci ad essere concreto e preciso. Insomma bingo! Sarà anche una settimana di sfrenate fantasie e di ottima immaginazione.

Capricorno

Poca pazienza, poca accettazione dei giudizi e delle critiche, molto nervosismo. Non è la settimana ideale questa per farti delle richieste, ma per te è il momento di farti guidare da Mercurio e seguire il più possibile la logica. Il rischio distrazione è infatti molto alto. Ma il rovescio della medaglia e è che Mercurio in sestile con Nettuno ti farà essere anche molto fantasioso. Il che ti farà mollare un po’ e rilassarti.

Acquario

Quella congiunzione fra Giove e Saturno ti sta dando già tanta energia, tanta serenità e tanta allegria. Hai la determinazione per affrontare gli impegni, forse perfino troppa che rischi di strafare. In amore sei travolgente, interessante. Magari dovrai imparare a gestire tutte queste novità, organizzare un po’ meglio la situazione. Ogni tanto anche se non è il massimo devi mettere a posto.

Pesci

Da una parte la dolcezza di Nettuno che ti vuole coccolone caro Pesci dall’altra Mercurio che ti rende libero di far veleggiare il tuo cuore. E chissà dove finisce…Indubbiamente però dialoghi molto, sorridi e la tua fervida fantasia ti fa andare lontano. E in questo 2021 ci andrai parecchio: dopo un periodo di osservazione, leverai l’ancora e andrai verso nuove destinazioni. Approfitta del plenilunio di questa settimana per essere più leggero, per godere appieno del momento.

The post Oroscopo settimanale breve dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021: amore, consigli e aforismi appeared first on Solonotizie24.