oroscopo-settimanale-breve:-le-previsioni-dal-4-al-10-gennaio

Le previsioni per ogni segno dello Zodiaco. L’oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio: breve e dettagliato

Primo oroscopo settimanale del nuovo anno. Un anno che si annuncia astrologicamente grandioso e rivoluzionario. Inizia infatti un nuova era, quella dell’Acquario, e questo 2021 – accompagnato dalla congiunzione di Giove e Saturno in Acquario- porterà capovolgimenti, novità e ottimismo.

Certo tutto ciò non può avvenire in questi pochi giorni di gennaio (non possiamo chiedere troppo a questo 2021!), ma si possono già intravedere i semi di quel cambiamento costruito giorno dopo giorno. L’oroscopo settimanale breve dal 4 al 10 gennaio svela infatti alcuni importanti movimenti dei pianeti.

Oroscopo settimanale breve dal 4 al 10 gennaio 2021

Il 2021 è appena iniziato e come abbiamo detto già qualche segno zodiacale ringrazia. Infatti dopo ben 6 mesi in Ariete Marte trasloca in Toro e ne beneficiano i segni di terra (ovvero Toro, Vergine e Capricorno), ma anche Bilancia e Cancro. Questo rende più mansueto Marte, pianeta della guerra, e decisamente ci voleva. La sua posizione in Ariete spesso in quadratura con i pianeti in Capricorno l’abbiamo scontata parecchio in questo periodo.

Se dunque questa settimana ci sarà un po’ più di armonia, per qualcuno ci sarà anche l’amore. Vergine e Capricorno godranno infatti dell’effetto del passaggio di Venere dal Sagittario al Capricorno. Inoltre questa settimana Mercurio passa dal Capricorno all’Acquario portando ulteriore arguzia e idee ad un segno già baciato dalla fortuna.

Il nostro astrologo Ulisse vi racconta la settimana nella forma dell’oroscopo breve e nella forma classica e più dettagliata.

Oroscopo settimanale breve

Uno spunto per una riflessione che vi accompagni per tutta la settimana per ogni segno dello Zodiaco. E’ questo l’oroscopo breve di Ulisse che vuole fornirvi con una massima, un aforisma, un suggerimento per vivere la settimana dal 4 al 10 gennaio.

ARIETE Bisognerebbe litigare di meno più spesso

Bisognerebbe litigare di meno più spesso TORO Per ascoltare meglio ci si avvicina

Per ascoltare meglio ci si avvicina GEMELLI Tutti i nodi vengono al pettine, ma non tutti si sciolgono

Tutti i nodi vengono al pettine, ma non tutti si sciolgono CANCRO Grazie e prego aiutano le relazioni

Grazie e prego aiutano le relazioni LEONE Ognuno combatte la sua battaglia

Ognuno combatte la sua battaglia VERGINE Il bello di seguire qualcuno è che non sai dove vai

Il bello di seguire qualcuno è che non sai dove vai BILANCIA Chi rimane quando ti arrabbi, merita di restare quando sorridi

Chi rimane quando ti arrabbi, merita di restare quando sorridi SCORPIONE Ogni scelta è giusta quando la si compie

Ogni scelta è giusta quando la si compie SAGITTARIO La verità rende liberi

La verità rende liberi CAPRICORNO Non avere fini è il miglior fine

Non avere fini è il miglior fine ACQUARIO In medio stat virtus

In medio stat virtus PESCI L’amore è l’antidoto a tutto

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio

ARIETE

Dopo mesi di battaglie e sfuriate finalmente ti riposi caro Ariete. Con l’uscita di scena di Marte ti sarà più facile rilassarti, ti arrabbierai di meno e soprattutto riuscirai a stare insieme agli altri senza farti saltare la mosca al naso ogni tre minuti. Se ti sentirai stanco non preoccuparti: sei come un soldato al rientro da una guerra. Ma nonostante ciò avrai energie mentali da impiegare e la lucidità di Mercurio. Dal punto di vista dell’amore è il momento per ripianare qualcosa.

TORO

L’anno inizia sotto il segno dell’amore. Infatti con Marte nel segno e Venere a favore sarai in grado di far capitolare chi vuoi. Fascino e carisma conquisteranno, la passione travolgerà. Un ottimo modo per non sentire gli effetti di saturno contro che renderanno impegnativo questo mese. Ma non si vive di solo amore. Nel lavoro la tendenza sarà molto meno faraonica. Avrai comunque una buona predisposizione all’ascolto che ti tornerà utile a fissare idee e concetti.

GEMELLI

Non è ancora tempo di coccole in amore, almeno fino a metà settimana quando l’opposizione di Venere finisce. La tua concentrazione è riservata a trovare il bandolo della matassa e a risolvere una situazione, a cercare un cambiamento che non trovi. Un aiuto ti arriverà dall’incontro di Mercurio e Saturno che ti doneranno logica e aumenteranno la chiarezza per mettere in luce il problema. E Mercurio diventerà un tuo alleato da questa settimana in un cielo che andrà migliorando ogni settimana.

CANCRO

Il passaggio di Marte in Toro ti renderà più leggero caro Cancro, ma non sarà subito tutto rose e fiori. Sebbene l’anno si prospetta meno faticoso del precedente, dovrai ancora avere pazienza e sopportare per questa settimana l’opposizione di Venere che ti rende più nervoso e indisponente. Avrai la rispostaccia facile in amore, ma sul lavoro sarai invece più calamo ed equilibrato.

LEONE

Settimana impegnativa. Soprattutto per chi deve avere a che fare con te! Già caro Leone con Marte in Toro e Mercurio in Acquario sarai piuttosto nervoso e intrattabile. In amore la forza di Marte non aiuta chi cerca di fortificare una coppia, nel lavoro ti sentirai sotto stress per la mole di cose da fare. Ma in tutto ciò qualcosa di positivo c’è: l’opposizione di Mercurio ti dà la possibilità di parlare, di spiegare, di dire ciò che provi.

VERGINE

Marte e Venere dalla tua ti rendono irresistibile questa settimana. Ma soprattutto sei tu Cara Vergine a ragionare più di pancia che di testa (sì, lo farai), a seguire l’istinto, a divertirti. Ad inizio settimana lasciati guidare dalle passioni, nutri con fantasia quello che fai e scappa dalla normalità. Anche nel lavoro osa, pensa a quello che vorrai fare davvero. Nel finire della settimana parla di più e tira il fiato.

BILANCIA

Finalmente un po’ di pace Bilancia! Dopo mesi di liti e relazioni sul filo del rasoio l’uscita di Marte ti regala serenità ed armonia. E ci voleva visto che starti vicino ultimamente era arduo. Alla ritrovata tranquillità farà da contraltare la sensibilità della Luna, ma anche il trigono Venere-Marte che ti darà molte emozioni. Insomma sarà una settimana da vivere nelle relazioni, nelle spiegazioni – grazie a Mercurio – e nella pace.

SCORPIONE

La settimana inizia un po’ in salita caro Scorpione. Marte in opposizione ti complica molte situazioni, rendendoti frustrato e incapace di decidere. Sul finire della settimana ti farai guidare più dall’istinto. Se Marte complica dall’altra esprime l’urgenza di avere qualcuno con cui ingaggiare lotte e di cui appassionarsi. Il sestile di Venere darà una mano in questa ricerca.

SAGITTARIO

Sarà una settimana in cui passerai dalle passioni di Marte, al romanticismo di Venere agli sbadigli del fine settimana. Il tutto però vissuto senza eccessi, ma sufficientemente vario da accontentarti caro Sagittario. Buon alleato Mercurio che in questa settimana ti dona concretezza e ti aiuta nell’esprimere le tue richieste a lavoro come all’interno della coppia.

CAPRICORNO

Il nuovo Capricorno che vedremo spesso nel 2021 inizia questa settimana. Meno testa e più cuore nel nuovo anno. Dopo anni combattuti con Saturno contro è tempo di un po’ di relax. E lo avrai caro Capricorno. Con Mercurio che se ne va questa settimana perdi un po’ di logica e ci guadagna l’istinto e l’emozione. Con Venere che ti rende brillante e scintillante hai un nuovo appeal e una nuova energia che metti in ogni cosa.

ACQUARIO

Arriva Mercurio nel finire della settimana per fartela chiudere alla grande con lucidità e riaggiustando un po’ tutto (più o meno). Già perché nei giorni precedenti te la dovrai vedere con dei rapporti di coppia un po’ tesi e nel lavoro sarai poco concentrato. Una settimana non al top, sebbene il tuo carisma ed entusiasmo sapranno rendere emozionante anche questa settimana.

PESCI

Settimana più dedicata all’amore che al lavoro. Tornano infatti le grandi passioni e la voglia di coccole, anche per merito di Venere a favore nel fine settimana, mentre sul lavoro il mood è quello attendista ed osservatore. Sfrutta dove puoi però il decisionismo di Marte e se serve sii diretta negli affari. Ma il tempo questo è soprattutto per le storie d’amore sia per i single sia per chi è già in coppia.

