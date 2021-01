oroscopo-settimanale-breve:-previsioni-dal-25-al-31-gennaio

Le previsioni della settimana dal 25 al 31 gennaio per ogni segno dello zodiaco. L’oroscopo settimanale breve e dettagliato

Il mese di gennaio si conclude con un cielo tranquillo, con pochi movimenti, in cui dominerà nella giornata del 28 gennaio la Luna Piena. Una settimana senza grossi movimenti di pianeti, ma che mette in luce alcuni fondamentali: consapevolezza ed energia, solidarietà e costruzione per il bene. Sono infatti queste le parole cardine suggerite dal cielo per i prossimi giorni.

Il 2021 con la sua grande rivoluzione inizia a delinearsi, intanto vediamo con il nostro astrologo Ulisse l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio con le previsioni per ogni segno dello zodiaco.

Ancora un po’ di pazienza per Ariete, Cancro e Bilancia che hanno Venere sfavorevole ma che dal 2 febbraio li lascerà, energizzati i segni d’Aria e per tutti la malinconia di Saturno.

Ecco dunque le previsioni dell’oroscopo settimanale breve e dettagliato.

Oroscopo settimanale breve dal 25 al 31 gennaio

Siamo entrati in Acquario segno del cambiamento che è anche la caratteristica di questo nuovo anno. Ma non solo. A distinguere questa nuova era e in parte anche questa settimana è il sentimento del ‘bene comune’, della solidarietà, del noi che vince sull’io. Un intendimento quanto mai attuale e necessario per condurci fuori dalla pandemia.

Questa settimana avremo la Luna Piena che illuminerà il cielo del Leone. La Luna Piena porta ad avere chiarezza sulle situazioni ed è spesso in questo momento che si prendono importanti decisioni.

Dunque se avevate una questione in sospeso in questa settimana potreste arrivare alla maturità della scelta. In particolar modo ciò vale per Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Si farà sentire anche Saturno che farà sentire un po’ tutti i segni dello zodiaco malinconici, ma rafforzerà anche il senso di solidarietà.

Ecco dunque le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio 2021.

Oroscopo settimanale Breve

Ogni settimana il nostro astrologo Ulisse ci suggerisce una massima, un aforisma o anche semplicemente una riflessione che ci accompagni per la settimana.

Un suggerimento per vivere e vedere gli accadimenti della settimana sotto una luce diversa o per trarne qualche insegnamento. In ogni caso ecco le frasi per ogni segno dello zodiaco dal 25 al 31 gennaio.

ARIETE Sapere ciò che si vuole è già averlo

Sapere ciò che si vuole è già averlo TORO Per avere valore devi darti valore

Per avere valore devi darti valore GEMELLI Per avere cose mai avute, devi fare cose mai fatte

Per avere cose mai avute, devi fare cose mai fatte CANCRO Quello che non si aggiusta si butta

Quello che non si aggiusta si butta LEONE Gli applausi senza merito non valgono nulla

Gli applausi senza merito non valgono nulla VERGINE Dal caos è nato il Cosmo

Dal caos è nato il Cosmo BILANCIA Se non ci metti del tuo, niente sarà tuo

Se non ci metti del tuo, niente sarà tuo SCORPIONE Per fare il salto in avanti, bisogna andare indietro

Per fare il salto in avanti, bisogna andare indietro SAGITTARIO Non importa dove vai, basta avere nuovi occhi

Non importa dove vai, basta avere nuovi occhi CAPRICORNO Le emozioni dicono prima quello che la mente dirà poi

Le emozioni dicono prima quello che la mente dirà poi ACQUARIO Buona la prima

Buona la prima PESCI Lo spettacolo lo si fa facendolo

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio

ARIETE

Settimana di impazienza e un po’ di insofferenza questa caro Ariete, ma anche quella in cui potrebbe arrivare una novità a darti una spinta decisiva. Sei un po’ come quando si aspetta Babbo Natale, fremente e desideroso, ma questa volta al regalo dovrai collaborare anche tu. L’opportunità che il cielo ti offre non è tanto quello di un dono che cade dall’alto, ma quello di vedere il tuo obiettivo e darti la forza di raggiungerlo. La Luna Piena ti fa questo regalo. Anche in campo affettivo la consapevolezza della Luna Piena fa prendere una direzione a una storia incerta. Dall’altra devi avere ancora pazienza perché Venere è ancora sfavorevole. Febbraio vedrai sarà più sereno e positivo.

TORO

Quel sentimento di bene comune e una gran sete di giustizia caratterizzeranno la tua settimana amico del Toro. D’altronde questo 2021 è l’anno in cui cerchi il tuo riconoscimento e lo fai con una grinta inusuale. Hai in te la certezza di quanto vali e non sei più disposto a trattare. Questo può voler dire cambiamenti anche grandi, trasferimenti e quant’altro. Nelle coppie questa lucidità potrebbe tramutarsi in delle separazioni, in altri casi è una spinta a dirsi la verità, qualsiasi essa sia. Insomma, questa Luna Piena crea un po’ di disarmonia, ma permette anche di delineare meglio il futuro.

GEMELLI

Con il tuo pianeta guida Mercurio a favore questa settimana caro Gemelli non ce n’è per nessuno. Sei un vulcano di idee e soprattutto di entusiasmo che ti mancava da parecchio. Ciò ti porterà a nuovi inizi, ad avere risposte positive e risultati positivi. Da parte tua è richiesta un po’ di sperimentazione, di avere voglia di rischiare. Queste novità potranno accadere anche in amore. Non è il periodo migliore per i sentimenti, ma anche qui qualcosa si muove e dove e quando non ti aspettavi potrebbe accadere qualche novità.

CANCRO

Per arrivare a un grande cambiamento bisogna passare attraverso periodi non facili in cui si mette in luce tutto ciò che non va. Ed è questo che dovrai attraversare questa settimana e questo dovrai fare: mettere in luce quello che non va. Lo sforzo caro Cancro sarò di non fare un elenco insoddisfatto di tutto quello che non ti piace o che non va bene, ma di mettere in luce dove intervenire per migliorare. La Luna Piena ti sarà d’aiuto in questo. Sul fronte amoroso devi ancora fronteggiare Venere in opposizione, ma è comunque il momento di comprendere la propria parte di responsabilità e di agire per fare andare meglio le cose o dire tutto quello che non va. Insomma, agisci!

LEONE

La Luna Piena brilla nel tuo segno e ti porta qualche soddisfazione caro Leone. Certo, non quello che ti aspetti che arriverà solo più avanti. Per il momento devi accontentarti, anche se non è il tuo forte, ed evitare stravolgimenti che nons aresti poi in grado di gestire. Hai comunque il tuo occhio di bue sul palco in settimana: una prova da affrontare per avere l’applauso che tanto aneli. Nelle coppie giovani o navigate che siano ci sono dibattimenti in corso. Si parla molto, si discute e si analizza. Tutto ciò non porta finali certi, ma occhio che sai scatenare litigi anche per poco e non sempre ne vale la pena.

VERGINE

Sembra strano dirlo proprio a te Vergine, ma questa settimana hai bisogno di fare ordine. Sarà che hai avuto troppe cose da fare e accusi la stanchezza, sarà che tu ci sei sempre per chi ti chiede un favore e non ti tiri mai indietro, ma c’è una certa confusione e la necessità di riorganizzare. Tutto questo ‘non capire’ potrebbe rivelarsi interessante sotto il profilo affettivo perché potresti lasciarti andare come poche volte ti capita. Hai Venere dalla tua e nel weekend la Luna è nel tuo segno questo favorisce gli incontri non convenzionali, quelli che sulla carta avresti bocciato e aiuta quei momenti della relazione in cui non serve ordine, ma comprensione.

BILANCIA

Il vento sta cambiando cara Bilancia. E’ da un po’ che tieni a fatica rotta e delle tempeste non ne puoi davvero più. Ti avevano paventato in 2021 rivoluzionario, ma ancora non vedi luce. Ebbene ecco, la luce arriva e il vento cambia, finalmente a favore. Non è questa la settimana, ma inizierai a vedere qualcosa che si muove, nuove possibilità all’orizzonte. La settimana prossima con Venere a favore le cose ti sorrideranno, intanto puoi imparare a non drammatizzare, a focalizzare il tuo star bene. Ricordati che una nave ha sempre bisogno del suo comandante, anche se ha il vento a favore. Dunque impugna il timone e naviga sicura!

SCORPIONE

Sei in una fase di demolizione e ricostruzione caro Scorpione e ciò ha un costo. Non sarà infatti una settimana facile e il rischio di scontri è alto. Questo un po’ è dovuto alla tua difficoltà a smussare certe rigidità. Se devi collaborare con qualcuno è indispensabile scendere a compromessi. D’altronde hai un cielo poco favorevole e il tuo umore non facilita a smorzare le tensioni. Anche in ambito affettivo c’è un clima teso e la possibilità di discussioni è molto alto. Per qualcuno potrà essere il banco di prova della forza della coppia. Non precipitare però gli eventi e approfitta della Luna Piena per fare un po’ di chiarezza.

SAGITTARIO

E’ iniziata l’avventura caro Sagittario. E come ogni avventura ci saranno piacevoli sorprese e altre che dovrai valutare, dovrai capire che sentiero prendere e resterai meravigliato di fronte panorami spettacolari. Ma potranno esserci anche buche o dossi. Dunque, fai bene a guardarti intorno, ad ammirare la bellezza che ti circonda e anche ad avere un buon rapporto con i tuoi compagni di viaggio. Ma guarda ogni tanto anche a terra. Venere tornerà favorevole la prossima settimana, dunque non precipitare gli eventi sotto nessun aspetto. Limitati sul fronte amoroso a guardare dal finestrino.

CAPRICORNO

Un tombeur de femme, una femme fatale o qualsiasi altro francesismo è adatto per indicare che questa settimana quello che vuoi ottieni caro Capricorno. Hai la spietatezza di un killer e il fascino di un eroe che salva l’umanità. Sei convinto di quello che stai facendo, della tua strada e continua a seguire il tuo intuito. Hai grinta da vendere grazie al favore di Marte e non ti lasci scoraggiare anche se l’aiuto degli altri è qualcosa da apprezzare. Nessuno va lontano da solo. L’amore vive ancora una settimana di passione grazie a Venere dalla tua parte, non mettere di mezzo la tua testa, ma lasciati trascinare dalle onde. Avrai tempo per ragionare sul da farsi.

ACQUARIO

Le idee non mancano caro Acquario, anzi ne hai perfino troppe. Il problema, come spesso ti accade, è il passaggio dal pensiero all’azione. Eppure questa settimana è ricca di novità, quelle che ti piacciono tanto e quelle di cui hai bisogno. Solo che serve il tuo impegno. Il che non vuol dire pensare a un’altra idea, ma mettere in pratica la prima che hai avuto. Il cielo è fecondo e hai la possibilità per riuscire. Fra i sentimenti vige ancora confusione e servirà febbraio e Venere a favore per comprendere meglio la direzione da prendere. E’ tempo di essere concentrati su di sé. Insomma Acquario, serve pragmatismo

PESCI

E’ da un po’ che state alla finestra, che osservate tutto da un oblò, cari Pesci, eppure non vi sentite stanchi di farlo, anzi state tutto sommato bene. E state bene anche da soli, senza troppe smanie di chiacchierare. Sappiate però che questo periodo è di preparazione, anche se ancora non lo sapete. E’ un po’ come se siete in un camerino in cui scaldarvi perché il vostro turno nel grande spettacolo è prossimo. Hai bisogno di ritrovare motivazioni però, di avere un motivo per andare sul palco. Magari approfondire qualche relazione, darsi degli obiettivi potrà aiutarti a uscire e a stare benone anche facendo e non solo guardando da lontano.

