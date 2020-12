oroscopo-settimanale-breve:-settimana-dal-14-al-20-dicembre

Le previsioni dell’oroscopo per la settimana dal 14 al 20 dicembre. Cosa dicono gli astri per ogni segno zodiacale.

Pronti a festeggiare il capodanno astrologico? Già perché questa settimana che va dal 14 al 20 dicembre è importantissima e rivoluzionaria. Ci sono grossi cambiamenti nel cielo che cambieranno il futuro. Una settimana dunque in cui circolano nuove energie, in cui mettere a frutto quanto finora è stato pensato e ideato. L’anno funesto si appresta a finire e una nuova era sta sorgendo.

Il cielo sta cambiando e in meglio. Si sta creando un rinnovamento dal valore universale. E non è un modo di dire. Intanto iniziamo dicendo che in questa settimana comincia un nuovo ciclo lunare che ci accompagnerà fino alla prossima estate e ciò significa il poter dare avvio qualcosa di nuovo.

Il cielo della settimana 14-20 dicembre

Ma soprattutto in questa settimana si verificherà qualcosa di storico, che accade una volta ogni 200 anni: la congiunzione di Giove e Saturno in Acquario. Questi due pianeti dopo aver transitato nel segno del Capricorno, archetipo della disciplina, si apprestano ora a congiungersi il 20 dicembre in Acquario, archetipo della libertà. Questo vuol dire che inizia una nuova era, un nuovo avvio per l’umanità – e non è certo un caso che arriva proprio ora .

Una nuova era che distrugge quella precedente, per far posto a nuove visioni e nuove prospettive. All’avanguardia dell’Acquario, alla sua rivoluzione, all’anticonformismo, alla sua ribellione contro le ingiustizie sociali, si affianca il rigore di Saturno. Il risultato non può che essere eccezionale: una base solida come vuole Saturno per una nuova struttura economico-sociale equa. E poi abbiamo Giove, vitale, ottimista, portatore di crescita ed espansione. E’ questo il futuro dell’era dell’Acquario.

Oroscopo settimana dal 14 al 20 dicembre

Le previsioni dell’oroscopo settimanale hanno un’indicazione che vale per tutti i segno dello zodiaco vista l’eccezionalità della settimana che stiamo per vivere. Il consiglio per tutti è quello di abbandonare ogni paura e alzare lo sguardo verso il futuro. Se c’è stato un momento nella storia in cui andava fatto è proprio questo. Vediamo la luce in fondo al tunnel della fine della pandemia e si vede il sole di un nuovo radioso futuro sorgere.

E come di consueto ecco un oroscopo breve per la settimana raccolto in un solo aforisma e l’oroscopo completo segno per segno creato dal nostro astrologo Ulisse.

Oroscopo breve settimanale

Una massima breve per ogni segno, un suggerimento, un invito a come vivere questa settimana dal 14 al 20 dicembre. Il cielo di ognuno racchiuso in una frase.

ARIETE cogli la prima mela

cogli la prima mela TORO do ut des

do ut des GEMELLI Ogni scelta è sempre giusta per il momento in cui la si prende

Ogni scelta è sempre giusta per il momento in cui la si prende CANCRO Lo specchio rimanda i sorrisi che gli facciamo

Lo specchio rimanda i sorrisi che gli facciamo LEONE E’ Natale e siamo tutti più buoni!

E’ Natale e siamo tutti più buoni! VERGINE Chiedi e ti sarà risposto

Chiedi e ti sarà risposto BILANCIA Anche nella strada dritta le mani vanno tenute sul volante

Anche nella strada dritta le mani vanno tenute sul volante SCORPIONE Si rompe per ricostruire, altrimenti si aggiusta

Si rompe per ricostruire, altrimenti si aggiusta SAGITTARIO Accendi la luce e troverai quello che cerchi

Accendi la luce e troverai quello che cerchi CAPRICORNO Ogni 20 squat c’è una pausa. E bisogna farla.

Ogni 20 squat c’è una pausa. E bisogna farla. ACQUARIO Chi non sa cosa vuole nemmeno stringe

Chi non sa cosa vuole nemmeno stringe PESCI A volte si fa tanto non facendo nulla

Oroscopo settimanale per ogni segno dal 14 al 20 dicembre

Ariete

Hai un sorrisone stampato e non potrebbe essere diversamente. I progetti che hai a cuore possono prendere avvio e ci sono anche dei possibili spostamenti che si concretizzeranno. E’ una settimana di occasioni, di crescita, di opportunità da prendere al volo. Hai tutti gli astri dalla tua, nessuna opposizione. Spingi adesso, in questa settimana e riposati nel periodo Natalizio.

Toro

E’ un periodo di trasformazione e come avviene in tutti i cambiamenti ci sono momenti non eccezionali. La parola chiave di questa settimana è compromesso. La strada è quella buona, ma serve ancora del tempo, bisogna ancora cedere per poter ottenere qualcosa. Questo potrà provocare rabbia e polemiche, ma conviene lasciare andare e trovare altrove le opportunità che si desiderano.

Gemelli

L’arrivo della Luna Nuova ti porterà ad essere diretto e a chiedere ciò che ti sta a cuore, ma c’è anche Venere in opposizione che non ti farà sentire pienamente sicuro di te e che renderà tormentate le questioni amorose. Ciò porterà ad un bivio in cui bisognerà scegliere se chiudere o fare un salto in avanti. Insomma è una settimana in cui bisogna delineare quello che potrà essere, correndo il rischio di lasciare andare qualcosa.

Cancro

E’ una settimana di rinascita perché finalmente dopo tre lunghissimi anni finisce l’opposizione di Giove e Saturno. Sarai provato e stanco, ma vale la pena stappare una bottiglia e festeggiare. Gli impegni non sono certo finiti, anzi in questo periodo dovrai dimostrare quanto vali, ma sarà più facile farlo. Soprattutto perché il tuo sguardo al futuro sarà più sereno. Ciò si tradurrà in maggior sicurezza e di conseguenza tutto quello che farai sarà una scelta e non una necessità. Partner compresi.

Leone

Con l’opposizione di Giove e Saturno le regole ti saranno ancora più indigeste e con l’appoggio di Venere ti sentirai in pieno di diritto di fare come vuoi. Lo spirito battagliero ti porterà a combattere anche guerre non necessarie e spesso controproducenti. La Luna Nuova ti darà un po’ di equilibrio facendoti vedere le cose con sano distacco. Ci sarà tempo per farti riconoscere il tuo valore, ma il primo a farlo devi essere tu, capendo dove, quando e con chi.

Vergine

La solita Vergine accomodante, gentile ed educata per questa settimana non la vedremo. C’è una Vergine stufa si aspettare che dice quello che non va, che cambia quello che ormai è logoro e non fa stare bene. La Luna Nuova e Venere in Sagittario danno voce a questa impellenza di cambiamento e di bisogno di benessere. Sei diretto e sincero perché hai chiaro il punto dove vuoi arrivare: stare bene. In alcuni casi però abbi pazienza che le risposte giuste arriveranno.

Bilancia

Ottime notizie perché ti liberi finalmente dell’opposizione di Giove e Saturno. Ciò significa che fra te e il tuo obiettivo ci saranno meno ostacoli. Ci saranno opportunità da prendere e non ci saranno mille impedimenti nel farlo. Ma nemmeno nessuno. Purtroppo però hai Marte in opposizione e dunque non hai più la pazienza di affrontare nulla, nè di fingere che tutto vada bene. Ma ci andrà, intanto prova ad andare verso il tuo obiettivo.

Scorpione

E’ una di quelle settimane in cui puoi dare il meglio di te. Hai Saturno contro, ma Marte a favore: una bella lotta insomma. Ma se è vero che cerchi il cambiamento sappi che non lo otterrai con la modalità bulldozer. Saturno e Giove ti spingono verso la ricerca della stabilità però questa per sua natura non ama gli improvvisi e totali sbalzi. Dunque per arrivare ad una condizione di serenità dovrai procedere lentamente, limitando le sfuriate quando non sono necessarie.

Sagittario

Il palco è tuo e anche gli applausi sono tutti per te. Anzi è una vera e propria standing ovation. D’altronde hai di nuovo Saturno e Giove a favore e la Luna Nuova è in Sagittario. Tutti vorranno stare con te, perché sei irresistibile. Ma soprattutto arrivare dove vuoi sarà possibile. E’ iniziato il periodo della semina e ben presto potrai raccogliere i frutti. Questo nuovo cielo ti regala consapevolezza anche negli affetti: vorrai vicino solo cose belle che ti fanno star bene. In questa nuova luce arriveranno o lo diventeranno quelle che già ci sono.

Capricorno

Settimana importante perché ti liberi di Saturno, un fardello mica da niente, e arriva Mercurio a darti indicazioni. E’ il momento in cui fare il punto per quello che vuoi ottenere e a darti una mano in questo ci sarà anche il Sole. In più la Luna Nuova. Il 2021 è un anno che ti porterà, quello che ora semini. Devi scegliere bene cosa piantare. Ma questa è la settimana anche in cui puoi prenderti una pausa e goderti un po’ di leggerezza e di pochi impegni (dai, concediti per una volta poca disciplina!).

Acquario

Il momento è importante: arrivano Giove e Saturno nel tuo segno. Cosa portino è chiaro: un grosso cambiamento. L’adrenalina di quello che succederà ti rende euforico e questo lo si vedrà dai rapporti sociali quanto mai attivi, dai movimenti che ci saranno, da un rinnovato ottimismo. Però, però, però…è bello il cambiamento. Ma quale? Cosa c’è che vorresti migliorare, avere diverso? Ecco dopo l’ennesimo brindisi concentrati anche su quello: cosa vuoi?

Pesci

E’ una settimana di riflessione. Nonostante i grossi cambiamenti nel cielo, il tuo fare è attendista. Anche la Luna Nuova ti vuole così, riflessivo. E lo sarai. Ciò non vorrà dire che starai fermo: parlerai dei tuoi progetti, dei tuoi desideri, solo che non farai nulla. E ne avrai di pensieri con Venere in quadratura che renderà complessi i rapporti amorosi. Ma resterai sul divano. E non sarà una cattiva idea.

