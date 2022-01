oroscopo-settimanale-dal-10-al-16-gennaio,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 gennaio. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo dal 10 al 16 gennaio 2022: Ariete

Settimana di grande serenità. Il weekend vi spinge ad avere voglia di fare, organizzare, ma soprattutto porta una grande energia che si manterrà costante anche nelle prossime settimane. Nessuna rinuncia ad una relazione od a un sentimento. Con Marte, Giove e Venere favorevoli, anche l’amore può tornare protagonista. Se hai due storie in ballo e come ad un bivio, devi prendere una strada o l’altra.

Le previsioni dal 10 al 16 gennaio 2022 per il Toro

La vostra indole è conservatrice anche nei confronti delle emozioni e idee, ma da qualche tempo, qualcosa è cambiato, tanto che c’è chi ha deciso di rivoluzionare la propria vita. I più coraggiosi potrebbero pensare di cambiare città, gruppo, ruolo, o meno drasticamente, pensare di vivere sensazioni diverse. Se c’è stata una separazione è tempo di recupero, la domenica inizia a dare una buona visuale del futuro.

Oroscopo dal 10 al 16 gennaio 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Molti si domandano se stanno facendo la cosa giusta, percorrendo la strada migliore. Il problema è che nel percorso siete incappati in qualche ostacolo sia in amore che sul lavoro. Gennaio è un banco di prova per tutte le relazioni che hanno avuto sei problemi in passato, ed è per questo che bisogna cercare di risolvere qualche problema, di limare qualche incomprensione. L’atto di infedeltà non è la soluzione ideale per un problema di coppia.

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 10 al 16 gennaio 2022

In questo momento potreste nutrire dei dubbi perché non sapete cosa desidera fare una terza persona che potrebbe essere un capo, comunque qualcuno che vi ha messo a disagio. Rispetto all’anno scorso godete di minore protezione, ma questo significa anche che avete una grande voglia di cambiare tutto. E’ necessario fare buon viso a cattivo gioco in tante situazioni o scelte.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 10 al 16 gennaio 2022: Leone

Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox dice che amate essere ammirati perché avete bisogno del vostro pubblico. In questo periodo il quadro astrale porta un particolare successo con gli altri. Molti ritroveranno energia, altri un grande favore da parte di poco più che conoscenti. E’ il momento giusto per chiudere relazioni che non funzionano per inziarne delle nuove. Chi ha invece una bella storia, è molto motivato.

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 10 al 16 gennaio 2022

Molti non sono realmente contenti della relazione che stanno vivendo e se c’è una relazione preesistente importante che non sia stata colpita da situazione esterne, comunque si discute. Devono essere affrontate ogni giorno dei problemi che non lasciano spazio a disquisizioni positive e concrete. L’amore ha bisogno di una revisione.

Paolo Fox dal 10 al 16 gennaio 2022: il segno della Bilancia

Settimana un po’ polemica nei rapporti con gli altri e con i familiari. Le tensioni che nascono in questa domenica sono di difficile gestione, anche Marte in opposizione chiede chiarezza. Qualcosa da rivedere dal punto di vista emotivo ed intellettivo. Questa giornata comporta piccoli problemi anche nel legame con gli altri.

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 10 al 16 gennaio 2022

Settimana di grande conforto soprattutto se non si lavora, così si può stare in famiglia o con il partner. Nella sfera dei sentimenti, la situazione più importante l’avrete da Febbraio. Con Venere in aspetto neutrale possono nascere emozioni anche in altre città. Chi vive una storia da lungo tempo avrebbe bisogno di un diversivo, non necessariamente un’altra persona al proprio fianco, ma magari una nuova idea. Una buona soluzione sarebbe viaggiare o fare qualcosa di divertente con la persona amata.

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 10 al 16 gennaio 2022

E’ arrivato il momento in cui anche voi potete lanciare segnali od emozioni speciali agli altri. Se non fosse già successo, può accadere ora. E’ possibile che avete una grande passione nel cuore, che dovete rivelare una grande sensazione di affetto e positività ad una persona che tieni particolarmente, il che è altamente consigliato. Questa giornata invita ad una profonda riflessione su quelle che sono le tue capacità e volontà, anche in vista del futuro. Novità in arrivo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 10 al 16 gennaio 2022: Capricorno

Il quadro astrale è un po’ conflittuale oppure proteste essere agitati nei confronti di qualcuno. Diverse perplessità caratterizzano queste giornate sul lavoro e in famiglia. Se credete che una persona non sia dalla tua parte provate ad evitare ulteriori contrasti e parla chiaro. Di solito siete molto portati a dire le cose come stanno. In questo periodo c’è la necessità di farlo, affrontando con coraggio le persone che ne avvertono il bisogno.

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 10 al 16 gennaio 2022

Dovete fare il punto della situazione senza perdervi nei dettagli. La Luna tocca il settore del lontano, dei viaggi. E’ una fase in cui è importante valutare i sentimenti. Giove e Venere sono favorevoli e portano relazioni ed emozioni di un certo peso. Detto questo, sarebbe il caso di risolvere un problema o comunque di ritagliare più tempo all’amore. Gli astri vi concedono un lasciapassare al fine di far divenire più tenero un sentimento. In questa stagione passionale, chi non ha una storia, dovrebbe cercarla.

Paolo Fox, settimana dal 10 al 16 gennaio 2022: le previsioni per i Pesci

In questa settimana, qualcuno si porrà domande sulla relazione che sta vivendo. Se ci sono due relazioni in ballo, fare una scelta è d’obbligo, ma è consigliabile rinviarla a Febbraio. A volte le emozioni vengono trattenute, non esternarle crea un problema, specialmente se si pensa che la relazione con il partner non sia quella giusta o che permangano troppi dubbi. Non attenderete, parlate ed evitate l’insofferenza e una logorante attesa. Domenica che porta qualche dubbio, ma anche qualche soluzione.

