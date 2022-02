oroscopo-settimanale-dal-14-al-20-febbraio,-le-previsioni-segno-per-segno-di-branko!

Scopriamo insieme dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 14 al 20 febbraio Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 14 al 20 febbraio

Ariete

Cinque stelle per i nativi dell’Ariete. Settimana fantastica. Giovedì la Luna Nuova si forma nel cielo dell’Acquario, questo significa che sta per iniziare uno dei capitoli più interessanti della vostra vita professionale. Non manca qualche crisi passeggera con i colleghi di lavoro, ma sono cose che fanno parte della normalità. In amore, invece, Venere vi regala emozioni profonde. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Sagittario.

Toro

Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. Settimana buona. State ancora attraversando un periodo complicato, anche nel settore della vita privata, ma la Luna Nuova preme su di voi e richiama in primo piano il campo professionale e il lavoro che svolgete. In realtà, non siete gli unici ad avere problemi, è tutta la situazione generale incerta, variabile. Ma manca poco all’ingresso del Sole nel segno dei Pesci: Marte nel vostro segno aumenta la vostra creatività e l’astrologo Branko segnala che lunedì e martedì febbraio la Luna è in una posizione ottima. Per il bene della vostra salute dovreste riposarvi di più. Favoriti gli incontri con i nativi del Capricorno. Gemelli

Cinque stelle per i nativi dei Gemelli. Settimana fantastica. Avete uno splendido cielo, i pianeti della fortuna non parlano solo di amore e conquista, ma vi aiutano a ottenere il successo, aprono nuove occasioni di lavoro, portano guadagno. Questa è una settimana segnata da qualche cambio di Luna che richiede fermezza e discrezione, ma queste fasi lunari hanno un fascino speciale sugli innamorati, creano notti di passione. Durante la giornata, invece, Venere fa tornare giovani il vostro cuore, gli innamorati riescono a dare e a ricevere il massimo. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cancro

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Settimana molto buona. Finalmente il vostro cielo è sgombro da influssi ostili, ma adesso vi mancano influssi diretti e concreti per realizzare un percorso nuovo. In campo pratico siete molto forti e determinati, alcune stelle vi coprono le spalle dagli attacchi della concorrenza. Decisiva la Luna Nuova: spazza via tutta le incertezze e le paure del passato. Arrivano grandi novità per coloro che non hanno ancora trovato l’anima gemella. Favoriti gli incontri con i nativi della Vergine.

Leone

Tre stelle per i nativi del Leone. Settimana buona. La Luna deve concludere le fasi in Acquario: l’ultima è Luna Nuova di giovedì, che si occupa del matrimonio, dei rapporti stretti e delle collaborazioni. La salute richiede massima cautela. Anche se ci sono eventi astrali eccezionali, avete qualche battaglia in più da sistemare. Tre sono le parole magiche da usare in questa seconda settimana di febbraio: terminare, concludere, definire. Dopo il periodo di preparazione si può passare alle nuove costruzioni. In amore, dovete fare attenzione alla concorrenza ma alla fine voi la spunterete sempre. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Sagittario.

Vergine

Cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Settimana fantastica. Questa volta le stelle non ammettono repliche: si vince o si perde. E voi siete un segno vincente in quest’ultima parte della stagione dell’Acquario. Luna Nuova nel cielo dell’Acquario significa molto per coloro che sono in carriera, per coloro che hanno impegni di grande responsabilità, per coloro che hanno ambizioni di potere. Fate del vostro meglio per vincere. L’unico giorno della settimana velato di malinconia è lunedì, Nettuno disturba la salute, invece, l’amore si prepara a vivere una stagione molto intensa. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Acquario.

Bilancia

Cinque stelle per i nativi della Bilancia. Settimana fantastica. Le stelle vi hanno preparato sette giornate indimenticabili. Anche se è incontentabile, l’uomo Bilancia è generoso e fa sentire la donna che ama come una regina. Le donne Bilancia sono regine per diritto di nascita, Venere è la vostra stella guida e porta fortuna insieme a Giove. L’amore vince su tutto. Dopo la Luna un po’ stanca, nasce una fortunata Luna Nuova giovedì, che si occupa dei soldi. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Scorpione

Due stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Settimana discreta. La vostra fortuna in questo periodo non ideale è la forza di attrazione: più Saturno vi penalizza e più siete affascinanti. Le stelle mettono in risalto la vostra resilienza, l’originalità, la profondità. Le persone che s’innamorano di voi si aspettano da voi protezione, collaborazione, passione. Non mancano occasioni di fare conquiste. Giovedì la Luna Nuova in Acquario chiede di fare attenzione alla famiglia, ai figli, ai genitori, alle persone anziane. Cosa fa funzionare un matrimonio? Semplice: impegno e la paura di restare soli. Favoriti gli incontri con i nativi dei Pesci.

Sagittario

Quattro stelle per i nativi del Sagittario. Settimana molto buona. Le donne Sagittario hanno delle qualità che non tutte posseggono: sembrate sempre giovani. I single del segno potrebbero ricevere una piacevole sorpresa: un partner più giovane e forse anche benestante. Gli uomini Sagittario potrebbero innamorarsi di una persona inaspettata. Le coppie di vecchia data guardano la Tv e parlano con i nipoti in videochat. In campo economico, puntate le vostre carte migliori sulla Luna Nuove di giovedì: vincerete di sicuro. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Acquario.

Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Settimana fantastica. Siete tra i segni favoriti nel settore del successo, del potere, del denaro. I soldi sono l’ultimo dei vostri pensieri perché avete in mente le corone d’alloro. Il settore professionale è protetto da quattro pianeti in Acquario, nasce la Luna Nuova, momento ideale per fare operazioni bancarie. Urano e Marte vi rendono molto sensuali in amore. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro.

Acquario

Quattro stelle per i nativi dell’Acquario. Settimana molto buona. Qualche rottura, ma anche meravigliose conferme. Questo è Saturno, il pianeta che ripaga e premia, ma te la fa pagare cara se non mettete in ordine la vostra vita. Da quel momento si riparte, anche in amore. Tante sono le nuove storie, spetta a voi scegliere. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Sagittario

Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Settimana buona. Si avvicina la vostra stagione e voi siete già più rilassati, ottimisti, tolleranti. Parlando del rapporto genitori-figli, voi come genitori siete abbastanza severi, perché il vostro buon cuore vi condiziona. Non avete pianeti contro, ma le cinque forze cosmiche in Acquario vanno viste con un po’ di sospetto: sono del tutto sinceri con voi? Favoriti gli incontri con i nativi del Toro.

